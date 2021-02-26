美國總統拜登的最高貿易官員提名人戴琪（Katherine Tai）在參議院聽證會上表示，她支持將關稅作為反制中國以國家驅動之經濟模式的「合法工具」，並矢言將要求北京履行先前所做的貿易承諾，同時也表示在美國貿易方面將採取一種全面性的新做法。

在參議院確認其就任美國貿易代表的聽證會上，戴琪亦呼籲修改全球貿易規則，以消除她所說的被中國利用的「灰色地帶」，並終結已傷害勞工與環境的「競相沉淪」（Race to the bottom）現象。

戴琪表示：「很長一段時間以來，我們的貿易政策都是基於這樣的假設，即我們彼此間的貿易越多，我們的貿易就會越自由化，就會越和平與繁榮，但過去的貿易自由化太常是導致繁榮的程度降低，以及勞動與環境的標準下滑」。

戴琪在參議院財政委員會發表的證詞，再度顯示華盛頓在國際商務方面的做法，或許已經出現了永久性的改變。

數十年來美國奉行以市場為本的自由化「自由貿易」使跨國企業受益良多，但因前總統川普主張貿易保護主義而受阻。戴琪並未拒絕川普的「美國優先」貿易政策，但她表示會將其修改為「以勞工為中心」的貿易模式，透過投資與貿易執法捍衛美國人的生計。

這位耶魯大學與哈佛大學法學院畢業生、來自台灣移民家庭的女兒，並將中國稱之為「一個極為強大的競爭對手，這個國家能夠像指揮一個管弦樂隊一樣指揮經濟。」

戴琪表示，美國必須以更多的戰略性投資、強韌的供應鏈與貿易執法來應對，以反制北京的戰略和野心。

她表示，中國必須履行其在2020年初與美國簽定的第一階段貿易協議承諾，但除了使用現有執法工具之外，她並未具體說明將如何落實。此外，戴琪也沒有提出新的關稅威脅。

她並表示，現在還有很多灰色地帶，其規則不明確，或根本還未訂立規則。美國應該與其他國家合作，以尋求促使中國進行結構性變革的新選項。

當被問及鐵材和鋁材關稅時，戴琪表示，關稅是「合法的貿易工具」，但需要「一整套政策工具」來解決全球金屬產能過剩的核心問題，而這個問題主要集中在中國。

戴琪表示，除了川普政府用來對中國發動關稅戰的「301條款」貿易法之外，美國還需要其他法律工具加強對美國知識產權的保護。

在強化美國供應鏈方面，她表示，要實現拜登的貿易目標，將需要更強大、更具韌性的美國供應鏈，以及對人員與基礎設施的投資，以提高美國的競爭力。

此外，戴琪亦拒絕直接重返由11個國家與地區組成的亞太自由貿易協定，她表示，自歐巴馬政府於2015年同意加入該協定以來，世界已經發生巨大的變化。美國國會從未批准該協定。

不過戴琪表示，美國將與亞洲其他國家在貿易方面進行合作，並將致力於提高世界貿易組織的效力。

她並表示將優先執行美墨與加拿大貿易協定。她在2019年以美國眾議院歲入委員會（House Committee on Ways and Means）貿易顧問身份，協助美國重新談判該協議，以納入更嚴格的勞工與環境標準。

(時報資訊)