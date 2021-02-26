美國10年期公債殖利率一度衝破1.6%，恐慌指數VIX也跟進飆漲35%，引爆美股賣壓殺出，科技股慘遭大屠殺，四大指數全數收黑，費城半導體更是大跌5.8%，亞股難置身事外，台股今遭波及，上演元宵變盤，指數開低262.14點、報在16190.04點，其後一度重挫逾450點、最低觸15974.2點，一度失守萬六大關、跌下5日線，回月線關卡前，創下今牛年開紅盤以來新低點，台積電(2330)跳空失守月線，昨美股重挫，今MSCI季度調整盤後生效，台股短線恐再測2月17日多方缺口，國際新冠疫情持續降溫，惟FED維持寬鬆政策，加上美國新一輪紓困方案可望過關，仍有利於台股波段維持向上趨勢。

電子股今成空方箭靶，權值股更是幾乎全倒，台積電ADR跌4.76%，今重挫逾3%，股價最低達610元，摔下5日線、月線，股王大立光(3008)開低震盪，跌幅目前來到3%以上，股價最低下探至3285元，鴻海(2317)跌逾2%，拚守5日線，日月光投控(3711)、聯發科(2454)跌幅均達2%，聯電(2303)跌逾1%，面板雙虎群創(3481)、友達(2409)早盤更是聯袂下挫逾3%。

今僅零星傳產股成資金避風港，造紙股華紙(1905)一度大漲5%，正隆(1904)抗跌小漲後卻翻黑；中鋼構(2013)去年受惠於出售大陸崑山廠房，全年稅後淨利為6.3億元、年增加301.27%，每股大賺3.26元，今以34.55元鎖住漲停，中鴻(2014)盤中抗跌小漲；水資源概念股千附(8383)早盤後也翻紅小漲；生醫股浩鼎(4174)，因內線交易案全案無罪定讞，今亮燈漲停，航運股華航(2610)、長榮航(2618)航通知貨攬業者分別自3月3日、4日起調漲美國線運價，漲幅高達25%~40%，華航今大漲5.6%，長榮航逆勢抗跌、漲逾2%。

分析師表示，台股站回5日線，下方支撐看多方缺口以及月線約在15900點，美國科技股初見止跌又現殺盤，走勢偏弱，值得留意，先觀察前低與季線位置是否有守，只要電子不走穩，傳產以及台股難以獨善其身。操作上因美股急跌加上今日MSCI調整，賣壓沉重，建議先觀望，個股嚴守停損。另外，近期道瓊走勢相對強，市場聚焦解封概念股，類股上可留意航運、鋼鐵、塑化、紡織、營建、面板、被動元件等。

(時報資訊)