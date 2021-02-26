太可怕了！一名網友分享買了珍奶喝，味道竟像是酸掉的龍眼乾，打開來看發現奶茶呈現固體狀、上面漂浮著一層渣渣，讓人看了肚子都忍不住痛痛的，引發網友熱議，這太噁心了吧！甚至有人開玩笑說，喝味噌湯幹嘛加珍珠，但也有人好奇，店員製做奶茶的時候難道都沒有發覺這個狀況，就直接給客人嗎？

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》上發文分享，24日晚上在高雄某家知名飲料店買了兩杯珍珠奶茶，但味道真的太可怕了！原PO描述喝起來像是「酸掉的龍眼乾」，硬是吃了珍珠發現，珍珠本身並沒有問題，唯獨奶茶液體部分發酸，正當她以為是自己味覺出問題，打開一看卻發現奶茶呈現「超噁固體狀」。

女網友見狀直接大崩潰，「這是奶茶？這是火鍋高湯吧？」裡面全部都是渣渣，她真的很好奇自己到底買了什麼，只是想在很累的時候，吸口珍奶回神，結果卻是這樣。並補充，她後來去翻Google評論之後才發現這家飲料店的評價超差的。

超噁照片引起網友討論，「喝味噌湯加珍珠幹嘛啦」、「好像火鍋湯裡的肉渣」、「太噁心了」、「天啊！這家有名的欸，也要排隊的」、「明顯壞掉了，喝了會拉肚子吧」、「往好處想，你至少有提到神」、「好可怕」、「你身體還好嗎？」

也有網友質疑，該飲料店的店員製作飲料的時候，都沒有發現這個狀況嗎？這樣真的太誇張了，並詢問原PO購買奶茶的時間，是否為天氣熱保存不當所致，對此，女網友也在留言處回應，她是下午5點左右買的，大約放到10點左右才喝，但期間都有放冷藏，另也有人推測說，還是奶製品不小心混到酸性的東西，導致凝固出現渣渣。

(中時新聞網)