有菜瓜布肺之稱的「肺纖維化」，是一種不可逆而漸進式惡化的疾病，目前臨床醫學上並沒有有效的治療方法，確診後5年存活率甚至低於乳癌，對病人和醫師來說，都是相當棘手的難題。國立陽明交通大學教授傅毓秀經過長期研究，發現將人類臍帶間質幹細胞，移植到罹患菜瓜布肺的活體動物上後，不僅幹細胞仍然存活，還會分泌生長激素，能抗發炎又改善肺部的細胞浸潤。這項研究即將在台灣進行人體臨床試驗，不僅替台灣生技注入強心針，未來也有望造福病患。

陽明交通大學解剖學及細胞生物學教授傅毓秀這項新的治療方法，在2019年發表在國際期刊《Theranostics》，受到各界極大關注。傅教授指出，論文發表後，過去一年多接獲來自世界各地的病患、與家屬電話關心，詢問幹細胞治療菜瓜布肺的方法以及試驗進度。

研究團隊知道國人對於這項療法抱予很大的期望，如今由國內生技醫材知名大老林金源創立的富華生再生醫學科技公司將投資這項技術，並與台寶生醫策略結盟。後續這項技術將在台灣由符合PIC/S GMP規範的藥廠進行細胞原物料試劑的製備，然後在台灣進行臨床試驗。

●菜瓜布肺成因複雜 老化、吸菸、空氣汙染都是元兇

肺纖維化是因為空氣汙染、吸菸、老化、感染、遺傳及環境等多元原因，導致肺部交換氣體的肺泡組織逐漸被纖維化取代，因而喪失肺臟功能的疾病。被稱為菜瓜布肺的原因，是肺纖維化會產生疤痕組織，使得肺泡周圍變厚變硬，形成像菜瓜布般一絲一絲的纖維及空洞。這些纖維組織會阻礙氣體交換，身體無法獲得氧氣也無法排出二氧化碳，逐漸導致肺部失去功能。

值得注意的是，肺部一旦纖維化只會越來越嚴重，目前的藥物只能延緩病情惡化，還沒有任何藥物可讓纖維化的肺臟回復功能。

就目前醫療現況而言，肺纖維化是不可逆並且持續惡化的疾病，當發現異常喘咳時，不要輕忽。(圖/本報系資料照片)

●肺纖維化初期幾無症狀 發現喘咳時多已晚期 存活率低於乳癌

由於肺纖維化尚輕微時，患者可能毫無症狀，但是纖維化如果持續進展，患者會逐漸出現咳嗽、低血氧和呼吸困難等現象，肺組織也會越來越空洞，因此當患者有明顯症狀時，往往已經病況嚴重。根據統計，台灣的菜瓜布肺患者平均存活時間一般為2到5年，患者5年存活期的比率甚至低於乳癌、結腸癌等等。

●臍帶間質幹細胞治療菜瓜布肺 將在台臨床試驗

傅毓秀指出，過去已經完成將人類臍帶間質幹細胞，移植到罹患菜瓜布肺的活體動物上，在實驗中觀察到移植的幹細胞不僅仍然存活，而且還分泌出生長激素，一方面產生抗發炎作用、明顯改善肺部的細胞浸潤，另一方面還能刺激大白鼠免疫細胞的轉型、消化沉積已久的膠原蛋白，並且加速肺泡細胞的再生，讓病鼠的動脈血氧飽和度顯著回升，原本急促的呼吸頻率也較為緩和。

這項計畫的研究團隊將人類臍帶間質幹細胞分離、萃取、培養、與治療肺纖維化的相關技術與專利，正式授權國內富華生再生醫學科技公司，將開發技術留在台灣，未來研究團隊將全力協助後續的細胞開發與人體試驗等工作，為菜瓜布肺病患亮起健康新曙光。

(中時新聞網)