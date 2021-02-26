家住台中市陳姓男子，去年邀約學弟到台中市夜店喝酒，但學弟不勝酒力喝到爛醉，被陳男送回租屋處，竟趁學弟沒穿褲子爛醉之際，對學弟進行肛交性侵後偷偷離去，但隔日學弟覺得「屁股痛痛」還滲血，詢問陳男「我們有沒有怎樣?」但獲得回應而報案，但警方在學弟內褲採到陳男精液，陳男還稱是打手槍時擦拭，卻小心拿來擦到學弟身上，台中地院依乘機性交罪判刑3年8月，可上訴。

根據判決書記載，陳姓男子109年6月25日凌晨3時許，與學弟碰面飲酒，但學弟因飲酒過量以致嘔吐且不省人事，陳男就騎乘機車搭載學弟回到租屋處。事後學弟上廁所後，沒有穿褲子就躺在床上昏睡，陳男竟然趁機性侵學弟後離開，學弟清醒後，感到肛門極度疼痛，且於沖澡後發現留有血跡怒而報警處理。

不過陳姓男子矢口否認犯行，還辯稱學弟喝得很醉，事後有徵得他的同意替她沖澡，在過程中學弟就說屁股不舒服，希望我可以到外面去，所以我就留他一人在浴室，自己在房間內自慰，之後因為發現學弟昏睡在浴室擔心他受傷，就將他扶到床上，並把他的腳抬起來檢視有無傷口，當時確實有看到一點

點的血跡，我就隨手拿一張衛生紙幫告訴人甲擦拭，可能因此不慎拿到自己先前自慰時擦拭過的衛生紙。

但法官審理時發現，學弟事後有傳簡訊詢問陳姓男子，「我屁股痛痛的啊」、「你有沒有怎樣」、「我們有怎樣嗎」、「我幾點回來的」，但陳男都沒有回應，反而僅輕描淡寫答稱：「你6:00多吧」、「我6:30左右就走了」。

但法官調閱路口監視器，發現陳男滯留在租屋處時間長達3個多小時之久，與所稱自己僅在案發地點停留半小時左右差異甚鉅；如果沒有性侵學弟，何須刻意隱瞞在該處長時間逗留的狀況。

台中地院卻認為，陳男說詞違反常理，一般人豈會拿用過的衛生紙，又去擦拭他人？陳男供詞避重就輕，刻意閃避，且前後不一，因此不採信其辯詞，依乘機性交罪判刑3年8月，可上訴二審。

(中時 )