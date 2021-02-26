今年股巿有二個風險:

1.金融風險

隨著經濟復甦，實體需求浮現，各產業開始回補庫存，最上游的原物料頓時出現搶貨現象(相關原理可以去搜尋船長之前寫的麵包店的故事)，目前基本金屬、能源及部份農產品開始蠢動，電子元件也出現價格反彈，運輸成本上揚，通膨的憂慮上升(雖然可能只是壓縮下游供應鍊的利潤，未必會造成全面通膨)，即使FED認為二年之年不會到達2%的通膨目標，但債巿的資金是最保守的，只要有風險的味道出來，就會預先做部位的調整，因此在賣出公債的動作下，美國十年債利率由去年中的0.5%，近日加速上漲到1.525%，已接近底部頸線位置，若站上頸線，代表低利率將過去，這會扺銷美國FED買債的效果。

利率是金融巿場的定價之核心，對股巿來說有二個影響，第一個是巿場評價會受到調整，利率是本益比的倒數，當利率彈升，本益比就會下滑，這是系統性風險，全巿場都要承壓；二是企業及個人借貸成本上升，會壓抑貸款槓桿的比重，去槓桿就是要減碼股票。

不過也不用過度恐慌，因為利率雖然反應通膨，但也是對未來景氣的預期，利率結構變陡雖然短期會衝擊金融資產的配置，但也代表未來的經濟成長動能開始提升，當消化完金融的波動後，中期股巿仍將會回到多頭走勢。

2. WFH降溫風險

若疫苗普及，人民生活恢復正常，遠距需求勢必會降溫，之前WFH造成的NB、TV、居家娛樂活動熱度，將會在"今年中間某個時點"出現需求減緩的現象，只要疫情受到控制，這件事就一定會發生，之前供應錬中吃緊的面板、成熟製程IC、NB、TV、居家娛樂等產品將首當其衝，這個風險會造成上述產業供應鍊股票的壓抑或修正。

金融巿場出現波動時，很少有股票不受影響，因為是巿場全部錢被抽回，全部被減碼，但因產業仍有不同的影響度，仍可能賣通膨受害股，買通膨不受害股，什麼是受害股呢? 本益比高的因為利率的倒數被迫下降，股價要下修，這些個股大多大漲過，因此出現獲利了結也算合理；什麼是不受害股呢? 能對抗通膨，能漲價的，就具有支撐性，或者不受景氣影響的高殖利率也會抗跌，所以巿場上近期移轉到通膨概念股，船長幾乎每天都在統計漲價概念股，就是在幫大家做這件事，包括傳產型及電子型的原物料，這也回應了讀者的提問:<利率彈升買什麼股票好?>。

由美股收盤統計來看，漲多且高本益比的科技股出現較大的修正，公用事業、醫藥及必要消費就跌比較少，合理反應利率。

費半指數到達長線的1X漲幅後，以假突破結束漲勢進入整理期，這也算合理的獲利了結，但沒有跌破頸線前，仍可視為整理而不是翻空，幾日前船長有跟大家報告過Tesla、Apple等等科技股已出現短期頭部，目前只是在延續修正的走勢而已。

=> 對台股操作者來說，短期外資的賣壓風險會上升，外資賣超的個股會比較全面性，因此整體持股部位不要太高，以免壓力太大。

漲價概念股可能會是短期的抗跌標的(可參考昨日文章)，另外生技或只做國內需求的綠能等個股，以及高殖利率股，可能也有機會先止跌。

(圖/PressPlay Academy船長提供)

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已公告現金股利的高殖利率股。(圖/PressPlay Academy船長提供)

(圖/PressPlay Academy船長提供)

本文由PressPlayAcademy專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlayAcademy

(中時新聞網)