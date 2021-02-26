就算籃網「三巨頭」始終少了杜蘭特，看來光靠厄文與哈登就足夠摧毀對手了！靠著厄文拿下27分、9助攻與5籃板，哈登也有20分、9籃板及7助攻，籃網26日以129比92痛擊魔術，除了漂亮取得8連勝，更以22勝12敗續居東區第2位置。

儘管打完首節，魔術靠著替補選進全明星賽的武切維奇個人火力，取得28比24小幅領先，籃網隨即次節火力全開猛轟41分，上半場結束，反以65比47大幅領先魔術，來到下半場更把差距擴大到30分以上，也讓比賽早就進入垃圾時間。

除了厄文、哈登兩大球星的「正常」發揮，替補射手沙梅特也擺脫近日低潮，單場飆進5顆三分球、獨拿19分，喬哈里斯與布魯斯布朗各有14分，克萊斯頓10分，看來目前仍因腿傷缺席的杜蘭特，可以繼續養傷休息，無需急著歸隊。

開季先發陣容掛了3人(富爾茲、阿隆戈登與柯爾安東尼)的魔術，則以武切維奇28分、12籃板表現較佳，恩尼斯15分，卡特威廉斯與貝肯各有11分。魔術目前戰績13勝20敗，排在東區第12，想要爆冷闖進季後賽，看來難度相當大。

(中時 )