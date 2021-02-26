228和平紀念日連續假期將屆，又適逢春遊賞花季節，預期將會有大量車潮湧入國道或省道前往各觀光風景區、遊樂區等景點，警政署為維護假期期間交通順暢與安全，已要求各相關警察機關妥適規劃交通疏導勤務，針對國道、各交流道、大眾運輸場站等重要交通樞紐，省道、賞花熱點及市區易發生交通事故路段或易壅塞路(時)段，加強交通秩序整理，並妥善規劃勤務作為，並配合交通主管機關主動協調及疏導管制措施，以維護民眾交通安全與順暢。

這次連續假期研判民眾以短途旅遊為主，道路主管機關已提前公布本次假期的疏導措施及國道重點壅塞路(時)段，提醒用路人注意；而高(台)鐵和國道客運亦增開加班車並推出鐵公路聯合運輸轉乘等優惠措施，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具；此外適逢春季賞花季節，避免大量車潮造成道路壅塞情形，陽明山、阿里山及武陵農場等地交通主管機關於各賞花景點仍有規劃實施交通管制，並提供賞花專車接駁服務，警政署呼籲民眾可多加利用，免受路途塞車之苦。

另目前正值冬春交替氣候回暖時節，西部地區清晨易有霧霾影響行車，警政署呼籲駕駛人若行駛中遇到濃霧時，注意下列幾點，確保自身與他人之行車平安：

一、 減速慢行，但不要驟然減速。

二、 開啟頭燈、前後霧燈及危險警示燈。

三、 加大行車安全距離。

四、 減少或避免變換車道。

五、 若發生輕微碰撞事故，應避免停止於車道上，宜儘速移至路肩，確實防範二次交通事故與緊急應變措施。

警政署再呼籲為了自己及他人的安全，酒後勿開車，聚餐飲酒前應先規劃好返程方式，多搭乘大眾運輸工具，或利用「指定駕駛」、「酒後代駕」服務；另外避免疲勞駕駛，養足精神再上路，千萬不要有僥倖心理。

(中時 )