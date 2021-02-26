賴清德（中）至崑濱伯靈堂上香，安慰崑濱嬸要保重身體。（劉秀芬攝）

賴清德至崑濱伯靈堂上香 感念崑濱伯敬天愛人台灣精神

前總統府國策顧問黃崑濱、無米樂主角「崑濱伯」20日下午在台南後壁的住家過世，副總統賴清德26日上午前往崑濱伯靈堂上香，祝他在西方極樂世界逍遙自在，同時也安慰崑濱嬸要保重身體。

賴清德表示，崑濱伯已經90多歲，臥床也已經一段時間，但聽到他離世的消息還是非常難過不捨，這幾天腦中充滿過去和崑濱伯相處的時間與事物。賴清德說，他當市長時，只要市府樣辦活動行銷地方產業，崑濱伯都會幫忙，他們還曾一起插秧、一起去日本宣傳。

賴清德說，崑濱伯慈祥面容、豪爽笑聲、待人親切的身影，縈繞在他腦中；崑濱伯勤儉打拚的精神，是從台灣頭到台灣尾大家都敬重的農夫，他有米快樂、無米也快樂，敬天愛人、勤儉打拚，不向命運屈服的台灣精神典範，值得學習，今天也特別來向上香，也感謝崑濱伯對這塊土地的貢獻。

崑濱嬸看到賴清德，則忍不住啜泣，感謝賴清德的人民的疼惜，也感嘆崑濱伯檢查不出什麼大病，女兒接回家照顧一年還是過世。賴清德安慰崑濱嬸，崑濱伯年紀大了，器官衰退，大家都盡心照顧一年，兒女很孝順，勸崑濱嬸要保重身體。

(中時 )