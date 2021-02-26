全聯福利中心商品多元，還推出麵包供民眾選擇，不過有一名網友表示，在PTT發現有一名全聯員工在贈送賣不完的麵包，他好奇「是不是賣不掉的麵包，都要全聯自己買下來？」沒想到引來不少自稱是全聯員工熱烈回文，對此，全聯公關則表示，並未對各分店下達相關指令，此狀況屬部分分店疏失，未來會加強宣導。

一名網友日前於PTT表示，在贈送板發現一名全聯在贈送賣不完的麵包，令他忍不住好奇地問，難道全聯賣不掉的麵包，要員工自己買下來？這是單一個案，還是全台門市都一樣？

一名網友透露，自己親戚是全聯員工，逢年過節到了中秋月餅、端午肉粽及春節年菜，公司就規定每個員工都要扛1千元，工作明明就只是補貨、收銀，卻還要面對同區分店競爭營收的壓力，為了他們店的業績，家裡的人都捨近求遠，多騎3分鐘的車，到他們店裡消費。

由於回文引發熱烈迴響，當初在贈送板贈予麵包的全聯員工也親自解釋，上層交代麵包要今日全數賣完，若沒賣完隔天就會問候，甚至是整天找碴，上層雖有說過「我沒有要你們買麵包，但是麵包全部要賣完」，雖不知其他人怎麼解讀這樣的話，但在店裡的同事及身邊親友皆認為，該意思就是「沒賣完就是要自行吸收」。

這名員工進一步說，某次晚上剩下8個麵包沒賣完，隔天上層就開會討論，結論就是如果麵包沒辦法賣完，就要通報與上層討論、想策略。隔天麵包剩下了幾個，他也依照吩咐去詢問上層的，結果得到的答案竟是「賣不完趕快繼續賣啊！」

《中時新聞網》致電給全聯公關，麵包屬於全聯主打商品，為重要資產之一，但並未對各門市下達相關指令，該狀況屬部分分店疏失，未來全聯會再落實內部宣導，並加強管理。

(中時新聞網)