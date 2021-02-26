A股低開2％ 各類股近全線走低 10:532021/02/26 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股25日晚顯著下挫，A股跟隨外圍低開2％。 香港信報報導，上證指數25日開市報3,514點，跌70點，跌幅為1.97％。深成指開市報14,480點，跌348點，跌幅為2.35％。 滬深300指數開市報5,343點，跌125點，跌幅為2.3％；創業板指數開市報2,907點，跌69點，跌幅為2.34％。 各類股接近全線走低，有色金屬股挫逾4％；化工、石油、煤炭、鋼鐵股跌逾2％；水泥、房地產、金融股跌逾1％；電力股偏軟。 美股重挫 東京股市日經指數跌幅逾3％ 美科技股大屠殺 台積電重挫逾3％ 台股暴跌350點 (工商 ) #開市 #跌幅 #A股 #低開 #各類股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股道瓊重挫559點 台積電ADR跌逾4.7％ 07:412021/02/26 國際 內需領先群倫 A股持續受惠 04:102021/02/26 投資理財 越股快速反彈 越南、東協基金逢低布局 04:102021/02/26 投資理財 牛年搶先機 基金優惠省荷包 04:102021/02/26 投資理財 《國際金融》債息升美股趴 歐股跟跌 09:432021/02/26 財經 《美股掃瞄》債息「閃電」飆升 美股暴跌、那指重挫3.5％ 09:092021/02/26 財經 台幣爆量 登23年半新高 04:102021/02/26 財經要聞 《半導體》欣銓去年營運創3高 每股賺3.78元、擬配息2元 10:342021/02/26 財經 台股 多頭格局不變 04:102021/02/26 證券．權證 陸平衡型基金 擁抱金牛年行情 04:102021/02/26 投資理財 操盤心法－外資忽多忽空 近期16,197～16,579整理 04:102021/02/26 證券．權證 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電供應65％晶片 共和黨議員：美應考慮台灣安全 - 財經 海運美西線 長約價漲逾倍 - 財經要聞 - 工商時報 攻車電 台達電、光寶啟動併購 - 財經要聞 - 工商時報 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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