美股25日晚顯著下挫，A股跟隨外圍低開2％。

香港信報報導，上證指數25日開市報3,514點，跌70點，跌幅為1.97％。深成指開市報14,480點，跌348點，跌幅為2.35％。

滬深300指數開市報5,343點，跌125點，跌幅為2.3％；創業板指數開市報2,907點，跌69點，跌幅為2.34％。

各類股接近全線走低，有色金屬股挫逾4％；化工、石油、煤炭、鋼鐵股跌逾2％；水泥、房地產、金融股跌逾1％；電力股偏軟。

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(工商 )

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