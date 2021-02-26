美股四大指數25日全面重挫，其中，與台股高度相關的費半指數跌勢最深，大跌184.58點，跌幅達5.8％，而台積電（2330）ADR下跌4.76％，聯電（2303）ADR亦下跌3.28％。種種不利因素拖累下，台股26日開盤即下挫262.14點，以16,190.04點開出，權王台積電更是開在611元，大跌24元，再失守月線。

台股早盤下殺拉回修正，盤中指數重挫478點，一度殺至最低15,974.2點，台積電、聯電、大立光、鴻海、日月光投控等承壓，在權值股領跌下，加權指數盤中跌幅擴大至逾340點。宏遠投顧分析，台股高點端看台積電、聯電、權值股表現，惟短線台積電股價因2023年Intel大多數產品仍會由內部生產、股價大漲、殖利率僅2％等因素，失去大漲動能；聯電股價亦出現漲多回跌；不過，建議若兩檔股價有持續回跌，配合日KD值修正到低檔區，及股價跌落至前波低點附近，可選擇短線投資、區間操作。

(工商 )