2021年2月26日 — 戰遊網旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》今天推出7.7版本更新，五輛全新捷克中型戰車 (VI階至X階) 將正式加入戰場，成為歐洲科技樹的最新家族成員。

五輛全新捷克中型戰車 (VI階至X階)：

•Škoda T 25 (VI階)

•Konštrukta T-34/100 (VII階)

•TVP VTU Koncept (VIII階)

•Škoda T 50 (IX階)

•TVP 50/51 (X階)

《戰車世界：閃擊戰》產品總監Andrey Ryabovol表示：「歐洲的社群玩家等待這一批戰車的降臨有好一段時間了，我們很開心能終於推出全新捷克中型戰車，希望藉由新型戰車的推出，讓玩家有機會體驗不同的挑戰、遊戲風格，進一步探索每一款車輛的優勢與劣勢。」

整體而言，捷克中型戰車屬於多變化、易操作、全副武裝的車輛。 ŠkodaT 25非常適合作為初步練習的車輛，能協助玩家更容易上手分支中更高階的車輛。如同瑞典與義大利分支，捷克車輛將從V階 Strv m/42開放玩家進行研究。

推出的五輛全新捷克中型戰車中，其中兩款戰車擁有標準槍枝配備，穿透力強而且能夠造成高度單發傷害，另外三款戰車的槍枝則是持有自動裝填系統。分支中之王的X階 TVP T 50/51擁有四殼彈匣，能製造出的火力將會讓玩家留下印象深刻。

除了捷克中型戰車外，7.7版本更新也將於3月1日推出全新「羅馬競技場」任務，玩家將發現自己處於不同以往的戰士情境，完成任務即可獲得獨特戰車、迷彩與個人資料背景！

(科技)