金曲歌王翁立友遭雞排妹（鄭家純）指控尾牙活動時性騷擾，他在記者會上聲淚俱下澄清，5日更是3度強調「我是受害者」，雙方各說各話，風波發生以來，翁立友就低調神隱，臉書也沒再更新，然而今早他和師妹向蕙玲的新歌MV照樣上線，也被推測翁立友3月的發片計畫應該會照舊。

雞排妹鼓起勇氣揭發尾牙性騷擾，透露她先後遭到翁立友襲臀及該公司老闆低級言語騷擾，風波越演越烈，翁立友開了記者會澄清，卻不願意親自面對雞排妹，還讓有孕在身經紀人當擋箭牌，2人當面對質未果，宛如羅生門，過了農曆新年後，翁立友似乎也悄悄展開新計畫。

豪記唱片日前就曾表示，翁立友的新專輯預計開春後就會發行，如今與向蕙玲對唱的〈愛的伴侶〉MV已經上線，看來計畫並沒有受到影響，MV在上月就已經拍好，向蕙玲曾透露拍攝趣事，「拍攝時立友哥很靦腆，眼睛都不敢直視我，被導演嫌太害羞，最後導演只好央求我主動些」，2人在戲中還有不少摸頭勾手等親密動作。

儘管爆出性騷擾風波，豪記唱片在臉書宣布新MV上線的好消息時，還是有許多粉絲紛紛為翁立友加油打氣，「人在做天在看啊，不用怕，對起自己良心，因為你是孝順孩子，不用理會不用怕」、「不管新聞怎麼報，台語歌王我只信翁立友」、「加油，好聽的歌」、「翁帥加油」、「歌王真心不怕考驗，聽到醉了！太棒了！」

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(中時新聞網)