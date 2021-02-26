前民進黨立委林濁水。(圖/翻攝自林濁水臉書)

為保育桃園市觀音區大潭藻礁不受中油第三天然氣接收站開發破壞，民間團體發起「藻礁公投」，但距離35萬門檻尚缺22萬餘份，連署告急，此次也引發各黨派和民眾關注。前立委林濁水今(26日)對此分析，不管是國民黨執政，或是民進黨執政，對於萊豬、護藻礁的態度，都變來變去，讓他忍不住說，兩黨共同衷心信仰的中心思想就是「為反對而反對」。

關於護藻礁一事，林濁水26日在臉書寫下，國民黨執政，決定蓋第三液化天然氣接收站；民進黨號召護藻礁。到了民進黨執政時期，修改了國民黨的案繼續蓋第三液化天然氣接收站，接著國民黨連署護藻礁公投。

林濁水以進口萊豬一事作為對比，他說，國民黨執政開放萊牛民進黨拚命反對，民進黨執政開放萊豬，國民黨連署反萊公投，罷萊投票。這些過程都讓他忍不住說，兩大黨有沒有中心思想？答案是「有，變來變去、為反對而反對、換了位置換腦袋都是兩黨共同衷心信仰的中心思想。」

此話一出，立刻引起眾多網友討論，有人認同地說，護黨利私利的中心思想，更有人形容兩黨行為就像兩個幫派，他們沒有中心思想，械鬥只是為了想保有或擴張地盤，以便能繼續吸取鄉民的血。

藻礁公投近期成為藍綠攻防議題，藻礁公投領銜人潘忠政日前表示，大潭藻礁是全球唯一在淺水域沙灘上發育的藻礁海岸，除了有7600年歷史，更養育近百種海洋生物，包括保育類柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜等，2019年國際海洋保育組織「Mission Blue」更將大潭藻礁列為全球希望熱點（Hope Spot）。多年來民間團體不斷請求政府畫設保護區卻未果，中油第三天然氣接收站更打算蓋在大潭藻礁海岸及海域，一旦開發將危害藻礁，無法永續存在。

(中時新聞網)