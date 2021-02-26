大陸央視新聞報導，2月26日早上8時，香港正式啟動新冠疫苗接種計畫，優先接種的5個組別人員可在5家社區疫苗接種中心接種中國科興疫苗。

根據香港特區政府新冠疫苗接種計畫，26日開始在5間社區疫苗接種中心和醫管局轄下18間普通科門診為優先組別的市民接種科興疫苗，開放時間為星期一至星期日，早上8時至晚上8時。當日上午，有民眾陸續來到香港新界沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心，分開就座，按序接種疫苗。

5個優先接種組別人士包括60歲以上人員，醫療服務場所工作人員及參與抗疫工作人員，養老及身心障礙人士院舍的院友和員工，維持必要公共服務的人員，跨境運輸、港口、口岸工作人員等。不少市民認為接種疫苗安全放心，呼籲其他市民盡快接種，並感謝中央政府支持，讓中國科興疫苗安全抵港，為香港戰勝疫情增加了信心。

香港特區政府共訂購了3款新冠疫苗。供港首批科興控股（香港）有限公司的新冠疫苗於19日運抵香港。截至23日下午4時，共有約7萬名香港市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗，所有自2月26日至3月11日共14天的預約已經滿額。

香港特區政府發言人表示，疫苗接種是抗疫措施中的重中之重，希望市民及早接種疫苗，齊心盡早打贏抗疫戰。

(中時 )