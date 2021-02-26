住商機構企畫研究室統計旗下加盟店2月成交業績，由於農曆春節影響，全台與上月相比大減36.2%，較去年同期減少11.6%，台北市月減30.8%，年增9.3%；新北月減42.9%，年減18.7%，桃園月減48.8%，年減35.3%，台中月減30.3%，年增13.1%，台南月減36.6%，年減6.0%，高雄月減28.1%，年減18.5%。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，不過在價格沒有調整，買方因打房政策而出現的預期心理等因素，都讓交易量受到影響。

綜觀六都表現，年成長僅北市與台中逆勢成長，徐佳馨分析，雖然2021年頗有新氣象，可是央行打炒房負面因素對於首購型與投資型客戶影響深，北市自用買盤實力深，一旦有價格鬆動讓買方願意積極進場，而台中雖然捷運走走停停，可是自用買盤仍有支撐，應是成交優於去年的重要原因。

大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡認為，房市調控一波接一波，將有助於清理房市比較紛亂的籌碼，對於投機型買方的比重也能降低，對市場並非壞事，總體來說，2021年如無意外，應延續今年價量均穩的狀況，不大容易出現暴漲暴跌。

(時報資訊)