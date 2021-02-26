私募股權基金凱雷集團(Carlyle Group)創辦人魯賓斯坦(David Rubenstein)周四(25日)表示，美國經濟最大風險並不是股市泡沫或散戶投機行為，而是高失業率還有其中的貧富不平等，他還認為實際失業率遠高於政府公布的6.3%。

魯賓斯坦同意波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)公司副董事長蒙格(Charlie Munger)警告的股市泡沫、投機行為等部分觀點。但他認為那並非最大威脅：「毫無疑問存在投機活動。很多市值幾十億美元的公司實際上沒有收入，很多年輕人正考慮購買一些他們不該碰的股票。但是，更大的問題是所有失業的人。」

他說：「整體而言，股市不是我們最大的問題。我們現在面臨的最大問題是經濟仍受疫情影響，在擺脫困境、回到更充分就業局面前，經濟對每個人都不公平。低收入美國人正遭受最大痛苦，這實際上是個永久風險，我們的國家正上演雙城記，一些人將永遠成為社會底層。」

美國去年3月爆發首波疫情，4月失業率一度高達15%，但之後已大幅下降至最新公布的6.3%，還增加了4.9萬個非農工作崗位。不過魯賓斯坦認為勞動力市場掙扎程度超過統計水準。Fed(美國聯準會)主席鮑爾(Jerome Powell)跟他看法相同，本月稍早他表示會持續寬鬆政策時，曾指出失業率數字被嚴重低估，實際上接近10%。

魯賓斯坦也表達對財政部長葉倫(Janet Yellen)、總統拜登(Joe Biden)規模高達1.9兆美元紓困法案支持，他說：「我們應該稍微過度承諾一些，讓刺激規模大於實際需求。有人會擔憂通貨膨脹，但是考慮到長期以來我們通膨率有多低，那就是我們可以承受的結果。」

(中時新聞網)