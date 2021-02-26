美國公債殖利率急飆，令投資人加速撤離漲幅過高的股票，尤其是科技股，隔夜美股三大指數同步重挫，道瓊指數大跌近560點，標普500指數跌2.45%，那斯達克指數更暴跌3.5%，創下去年10月以來最大單日跌幅。受此打擊，周五在2月的最後一個交易日，香港恆生指數開盤急挫逾900點或2.2%，早盤一度崩跌3%。

目前恆指下跌1.78%，為29539.29點，失守3萬點大關。

國企股(H股)開盤跳空下挫逾2%，目前跌1.66%，為11522.70點。紅籌股目前跌約1%。

受美國同業暴跌打擊，恆生科技股指數下挫3.36%，稍早前一度跌4.68%。京東、美團、快手、阿里巴巴、騰訊等主要成份股，全面重挫。

美國10年期指標公債殖利率突然飆升至1.6%，引爆美股暴跌走勢，雖然10年期債息隨後回落到約1.52%，但仍創下2020年2月以來新高。

網易目前跌7.3%，稍早前一度跌9%，該公司去年第四季網路遊戲服務毛利年增15%，為84.6億元人民幣，惟不及分析師預估的86.4億元人民幣。

港交所持續受到將提高股票交易印花稅的消息打擊，股價下挫4.0%，報480.20港元，稍早前一度跌至468港元，失守50日均線。

(時報資訊)