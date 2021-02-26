緯創(3231)集團跨大步，昨宣布與國內電信龍頭中華電(2412)聯手出擊，搶5G、AI龐大新商機，也啟動產業合縱連橫的新版圖。法人估今年緯創EPS上看3.16元。

法人指出，近年ORAN(Open Radio Access Network)聯盟的誕生，針對網路架構實現「硬體通用化」、「網路功能軟體化」的新形態，越來越多電信業者希望未來可不再依靠傳統昂貴的電信設備來營運，而是透過白牌伺服器硬體，以及相關網通軟體來布建網路。雖然此架構仍面臨許多系統整合上的挑戰，但有機會成為未來新型態電信架構趨勢，伺服器硬體需求將大幅提升。

緯創伺服器客戶主要是品牌客戶/網通客戶/GPU廠等，目前品牌客戶受企業資本支出下滑而較為保守，但緯創打入網通客戶及新產品的供貨比重提升，仍將帶動2021年伺服器整體營收雙位數成長。

緯創旗下緯謙科技昨宣布與中華電策略結盟，緯創副董事長暨緯謙董事長黃柏漙表示，看好緯謙在數位轉型、雲服務領域發展，去年就訂下三年複合成長率要達到5成目標，也希望透過與中華電策略結盟後，加速發展，並拓展海外市場商機。

法人估緯創去年EPS 2.96元，今年上看3.16元。

(時報資訊)