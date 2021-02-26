苗栗縣警察局公布今年和平紀念日連續假期交通疏導措施，呼籲民眾配合警察、義交的指揮管制。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

今年228和平紀念日3天連續假期將屆，苗栗縣風景名勝旅遊地區眾多，為確保遊客旅遊品質及心情，苗栗縣警察局已規畫和平紀念日連續假期交通疏導措施，維護交通安全與順暢。

苗栗縣警局依以往連續假期的交通數據分析，預估本次連續假期期間疫情趨緩及正逢大湖草莓季、泰安溫泉季，車流進（離）苗縣各景點之尖峰（離峰）時段，規畫相關交通疏導勤務，防止車輛回堵、塞車情形。

重點交通疏導措施如下：

一、大湖、泰安風景區：下午3時以後，機動管制封閉苗62-2線，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞。

二、台13線三義木雕街及勝興車站：三義交流道至水美街沿線派遣交通崗燈控及取締違規停車。

三、南庄慢城：於交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋橋頭機動實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋-西村聯絡道-縣道124線-中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制，避免車流於南庄老街路段交會，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

四、南庄陸家苦花潭、通霄落日大道、拱天宮、後龍好望角等網紅景點加強疏導作為及違規停車取締。

五、國道實施入口匝道封閉：2月28日、3月1日（星期日、一），0-24時全日封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道，駕駛人得改道行駛台61線北上或國道3號香山交流道北上。

六、台61線平交路口管制措施：

(一)封閉地點：冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾掩埋場及苗11線，共5處平交路口。

(二)封閉時間：110年2月28日、3月1日，每日15時至23時。

苗栗縣警察局呼籲鄉親朋友出遊請配合警察、義交之指揮管制，平安快樂出遊歡度假期。

(中時 )