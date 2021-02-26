老虎隊去年選秀狀元托克森（Spencer Torkelson）以簽約金841萬6300美元（約新台幣2.5億元）破大聯盟史上最高，不過他還沒來得及參加春訓，傳出他在自家租屋處要開罐頭時，不小心割傷右手食指，且需縫針處理。

托克森參加選秀時身分是一壘手，不過被老虎選中後球團同時宣布讓他轉守三壘，他曾被球探評為有「直接上大聯盟」的實力，只不過去年因新冠肺炎疫情，小聯盟賽事全面停擺，讓托克森沒有機會能出賽，原本他相當期待春訓的到來，但在報到前卻發生意外。

老虎總教練辛屈(A.J. Hinch)透露，托克森跟大多數人一樣，在疫情期間選擇在家開伙煮飯，沒想到的是開罐頭的動作卻發生意外，托克森右手食指被割傷，不過幸好不算太嚴重，只需縫1針，但他仍會錯過春訓前幾天的訓練。

托克森正常向球隊報到，在球場邊看隊友打擊，辛屈笑說，「他坐在旁邊看著別人練打，這可能是他最自己做過最殘酷的事。」托克森在大學時129場比賽敲出54轟，被大聯盟官網評為前3大新秀。

(中時 )