恒指低開662點 科指跌4.7％ 11:012021/02/26 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 10年期美債的債息25日晚急升，拖累美股急挫，納指跌3.5％。港股2月最後一個交易日，恒指低開逾2％。 香港信報報導，恒生指數低開662點，跌幅為2.2％，報29,412點，為2月9日以來低位。國企指數低開318點，跌幅為2.7％報11,398點。恒生科指低開444點，跌幅為4.7％報9,052。 騰訊低開3.3％報669點。阿里巴巴低開4.4％報232.8港元。美團低開5.8％報349港元。網易低開8.7％報166港元。 美股道瓊重挫559點 台積電ADR跌逾4.7％ 滬指半日跌1.8％ 深成指挫近2％ (工商 ) #低開 #科指 #港元 #跌幅 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股重挫 東京股市日經指數跌幅逾3％ 10:282021/02/26 財經 《港股》美債息飆升、美股重挫 恆指一度崩跌3％ 10:512021/02/26 財經 A股低開2％ 各類股近全線走低 10:532021/02/26 財經 《觀光股》新天地上季轉盈衝新高 去年每股虧0.86元 11:252021/02/26 財經 《美股掃瞄》債息「閃電」飆升 美股暴跌、那指重挫3.5％ 09:092021/02/26 財經 藥明生物狂瀉近8％ 港股半日失守3萬點關卡 12:412021/02/26 財經 《期貨》三大期指全跌 3月台指期下殺350點、萬六關告急 09:092021/02/26 財經 人民幣受壓 離岸價一度跌破6.5 11:012021/02/26 財經 國運奇書《推背圖》預言7女 已經中了5人 11:312021/02/26 歷史 策略師：道指年底前攻33,000點 04:102021/02/26 全球財經 《晨間解盤》日KD進入超買區 短線恐陷入震盪(日盛投顧提供) 09:252021/02/26 財經 財經熱門新聞 台積電殺到哪？專家爆慘崩價位 揭3大崩壞理由 - 財經 難怪679元殺下來 1張圖爆台積電山頂冤魂全散戶 - 財經 牛年最慘1天 台積電狂崩4.5％ 台股暴殺近500點、破萬六 - 財經 - 工商 海運美西線 長約價漲逾倍 - 財經要聞 - 工商時報 中澳貿易戰澳洲又添受害者 數百萬澳元產業陷危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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