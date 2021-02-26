10年期美債的債息25日晚急升，拖累美股急挫，納指跌3.5％。港股2月最後一個交易日，恒指低開逾2％。

香港信報報導，恒生指數低開662點，跌幅為2.2％，報29,412點，為2月9日以來低位。國企指數低開318點，跌幅為2.7％報11,398點。恒生科指低開444點，跌幅為4.7％報9,052。

騰訊低開3.3％報669點。阿里巴巴低開4.4％報232.8港元。美團低開5.8％報349港元。網易低開8.7％報166港元。

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