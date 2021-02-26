大陸海關總署今天在官網上發佈關於暫停進口台灣菠蘿（台灣稱鳳梨）的通知。大陸國台辦發言人馬曉光表示，2020年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入大陸的菠蘿中截獲檢疫性有害生物。這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

馬曉光表示，為從源頭上防範植物疫情風險，大陸海關總署決定自2021年3月1日起暫停台灣地區菠蘿輸入大陸。這是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸相關法律法規和標準。

(中時 )