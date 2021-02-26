大陸宣布3月1起暫停進口台灣鳳梨 國台辦：截獲檢疫性有害生物 11:072021/02/26 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鳳梨。（圖為示意圖/農友提供／王志偉花蓮傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關總署今天在官網上發佈關於暫停進口台灣菠蘿（台灣稱鳳梨）的通知。大陸國台辦發言人馬曉光表示，2020年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入大陸的菠蘿中截獲檢疫性有害生物。這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。 馬曉光表示，為從源頭上防範植物疫情風險，大陸海關總署決定自2021年3月1日起暫停台灣地區菠蘿輸入大陸。這是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸相關法律法規和標準。 連假甜點莓飛色舞 陳品如演帶貨女王大陸當女一 (中時 ) #菠蘿 #大陸 #進口 #大陸海關總署 #鳳梨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航、長榮航貨運價 3月喊漲 04:102021/02/26 財經要聞 228連假麗寶樂園博幼票買一送一 12:042021/02/26 生活 國民黨雙公投連署將突破70萬 創最短時間達最高份數的記錄 10:302021/02/26 政治 海外包裹未實名認證 恐收紅牌 04:102021/02/26 金融．稅務 大陸人在台灣》我在兩岸讀《莊子》 12:502021/02/26 徵文 四川名揚麻辣鍋湯底 美國下架 04:102021/02/26 話題觀察 中國全面脫貧 下一步振興農村 04:102021/02/26 產業財經 最新民調年輕人台獨比例大降 港媒曝功臣是一個軟體 12:192021/02/26 政治 南亞冰酷隔熱紙分享挑選小撇步 MIT安全無毒唯一國際雙認證 10:112021/02/26 汽車情報-改裝頻道 慘！陸3／1起禁台灣鳳梨 影響逾9成出口量 農委會急開記者會 11:432021/02/26 生活 原物料行情大噴發 全球漿料大缺 華紙3月紙張喊漲10％ 04:102021/02/26 財經要聞 兩岸熱門新聞 大陸宣布3月1起暫停進口台灣鳳梨 國台辦：截獲檢疫性有害生物 - 兩岸 衛星圖片顯示美濟礁新變化 陸被指推進「完全軍事基地化」 - 兩岸 中印外長通電話 王毅：既往教訓值得深刻汲取 - 兩岸 伯恩斯稱中國 可怕的獨裁勁敵 - 焦點新聞 - 旺報 港中大學生會被指散播港獨 校方宣布切割 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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