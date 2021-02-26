永慶房屋為台灣首家獲體育署頒發「運動企業認證」的房仲品牌，致力打造「聰明工作、健康生活」的職場環境，積極支持各項運動活動。今年更將與世新大學攜手推廣運動文化，鼓勵「團隊合作、奮戰不懈」的精神，打造多元健康校園生活。2月25日，世新大學副校長楊盛昱、總領隊呂龍麒、總教練何正峰特別與在大專籃球聯賽上屢創佳績、表現亮眼的世新男子籃球隊，到永慶i+智慧創新體驗館參訪交流。

永慶房屋 鼓勵團隊合作文化 打造幸福職場

連年獲亞洲最佳企業雇主獎 政府運動企業認證

親自接待的永慶房產集團董事長孫慶餘推崇世新大學是台灣的知名學府，在產官學、工商團體各領域，都有世新大學傑出的校友，特別是在新聞傳播、影視文化界，近期世新大學更打造了台灣最頂尖的8K影視廳，持續引領台灣與國際接軌。此外，世新大學在體育領域，尤其是男女籃球隊的表現也相當亮眼，特別是球員們在場上團隊合作、奮戰不懈的態度，很激勵人心讓人感動。

籃球是高度講求「團隊合作」的運動，而「團隊合作」也是永慶很重視的精神，永慶房屋建立讓同仁團隊合作的制度與文化，每年更舉辦三大運動賽事(籃球、羽球及壘球)來凝聚員工的向心力，在強健體魄的同時，也藉運動培養團隊的默契，讓大家習慣互相補位，在工作上不分你我，攜手做好服務，以贏得客戶的信賴。

孫慶餘董事長分享：「非常期待與世新大學展開新的合作!希望透過贊助各項健康運動活動，傳遞企業主張的『團隊合作』精神，鼓勵年輕學子團隊合作、奮戰不懈為夢想而努力。」

世不可擋、團結一新 永續發展、代有餘慶

世新大學 永慶房屋 強強聯手 推廣體育文化

永慶強調運動企業精神，全力支持世新大學男子籃球隊，也預祝世新大學今年拿下雙冠軍！(圖/永慶房屋提供)

世新大學副校長楊盛昱分享：「世新大學創校第65年，強調數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業，且始終堅持著腳踏實地的務實精神，就像永慶房屋一直堅持著『先誠實、再成交』的企業理念，兩相對映參照，相互交織呼應，也恰是一種良好經營理念的碰撞與疊加，期待未來共同發展出新計畫，創造雙贏。」

世新大學在多項評比上表現傑出，碩士畢業生更多年獲評為企業界的最愛。永慶房屋也有近百位優秀的同仁是來自世新大學，今日一同接待世新大學師生的大安一部賴上偉店協理就是世新大學畢業的校友，36歲的他在永慶房屋早已是百萬年薪一族，更在永慶結婚還買了2間房子，他開心地分享:「世新大學是我的母校，今天跟世新的學弟們交流，讓我回憶起過去美好的校園時光！我熱愛運動，也參加永慶年度的籃球比賽，常與不同部門、門店的夥伴一起運動培養團隊默契，希望未來也有機會可以與世新男籃的學弟們切磋球技！」

永慶房屋的賴上偉店協理(圖右一)與王煒迪店經理(圖左一)都是世新大學畢業的傑出校友，特別致贈花束答謝母校的栽培。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋身為科技房仲的領頭羊，自2017年打造i+智慧創新體驗館，成為永慶最科技化的代表地，開館以來吸引各大專院校師生參訪，總計數千人前來參訪體驗。世新男籃的同學們也體驗了i+智慧創新體驗館的VR虛擬實境創新看屋服務，戴上VR眼鏡，同學們親自感受「買屋前，先體驗周邊生活圈」的身歷其境看屋模式。永慶房屋人資部塗振宏資深經理也分享：「永慶歡迎世新大學對不動產有興趣的畢業生加入，並提供業務新人『前九個月保障每月5萬元』，還有一對一『師徒達人』與360個小時專業培訓，協助新人快速上手工作。」

世新大學男籃同學體驗永慶i+智慧創新體驗館的VR虛擬實境創新看屋服務。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)