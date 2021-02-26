國民黨青年部分析政大選研中心所做的「台灣選舉與民主化調查」指出，台灣青年統獨傾向，從2020選後有6成偏獨，比例逐漸下降，到去年9月只剩4成左右；不僅偏獨的比例下降2成，主張維持現狀更高達53.6%，超越偏獨的41.2%。港媒評論指出，慣於使用大陸社交平台、看簡體字、追大陸明星、吃大陸零食、上淘寶購物的新一代年輕人崛起了，這些年輕人堪稱「抖音一代」，因為抖音軟體對改變台灣年輕人想法功不可沒。

香港媒體《中評社》26日報導指出，國民黨青年部主任陳冠安認為，這份民調主要是受到政黨氣勢與國際及兩岸局勢的交互影響，隨著選舉結束與國際因素減緩，台灣的統獨立場逐漸回到正常趨勢；而綠營向來刻意形塑「國族認同是台灣人就是天然獨 」，這個說法並不可靠。國民黨革命實踐研究院副院長、台中市議員黃健豪認為，該民調顯示青年族群已看破民進黨台獨主張只流於口號，中華民國認同重獲年輕人的支持，與國民黨基於中華民國憲法的九二共識兩岸論述呼應；綠營被看破手腳，藍營可望重拾兩岸溝通話語權。

針對台灣年輕人的統獨意識轉變，黃健豪進一步論述，事實上許多台灣年輕人不認同台獨，先前偏獨傾向上揚，是民進黨政府販賣「芒果乾」，而國民黨未能即時充分反證說明所導致。但經過民進黨近年來的執政下，青年族群開始意識到一件事，就是綠營高喊的台獨政治宣言，無論蔡政府執政多久、立法院席次是否佔有優勢，民進黨從來沒敢真正推動台獨，會有這樣的變化，主要就是看破綠營的手腳。

評論表示，過去「太陽花青年赴陸潮」成兩岸熱門議題，這群人被稱為「天然獨一代」，但如今「抖音一代」已在網路悄然崛起，這群人從小習慣使用大陸社交平台、看簡體字、追大陸明星、吃大陸零食、上淘寶購物，大陸的生活日常與發展成果對這群人來說都是很自然的事。

針對「民調不實」的質疑，評論直言，民進黨絕對執政後無法真正落實台獨主張，也間接培育了「抖音一代」相較「天然獨一代」更能直面「大陸對台灣的影響」的事實；比起老一代，「抖音一代」在快速變化的國際情勢與科技洪流中，有一套獨立自主的想法，畢竟連蘋果手機也是大陸製的，什麼都扯政治對「抖音一代」是沒用的。

(中時新聞網)