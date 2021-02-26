就算暴龍本季開低走高，目前已經升到東區第5位置，卻開始醞釀一筆大交易了嗎？《費城問詢者報》在26日搶先報導，今年夏天即將合約到期的暴龍主控羅瑞，打算提前跳槽到像是七六人這樣的爭冠球隊，暴龍也打算讓羅瑞想法成真。

「羅瑞透露出想來費城打球的念頭，七六人可能跟暴龍搞定這樣的合約，就算七六人必須付出一些選秀權、新秀或老將等籌碼才行，」《費城問詢者報》的報導指出，「因為暴龍想要獎勵羅瑞多年來替球隊帶來的貢獻，讓他有機會再次奪冠。」

曾幫助暴龍在2019年爆冷奪冠的羅瑞，目前不僅可能跳槽七六人跟明星中鋒恩比德聯手，快艇、熱火等隊也對他產生興趣，畢竟羅瑞雖然已經34歲了，他在本季仍有場均18.0分、6.5助攻與5.5籃板的優異表現，絕對能替爭冠帶來幫助。

暴龍願意做出這樣成人之美的舉動，主因仍在另外一名控衛范維利特本季表現大爆發，目前場均20.0分、6.7助攻與4.5籃板，更重要的是他比羅瑞年輕8歲，作為暴龍未來後場主控絕無問題，接下來就看暴龍能否真正跟七六人談妥羅瑞交易內容了。

(中時 )