陽明交大教授傅毓秀。（鄧博仁攝）

俗稱「菜瓜布肺」、無藥可救的肺臟纖維化，找到進一步治療契機！國立陽明交通大學研究團隊以臍帶間質研發幹細胞療法加速肺泡細胞再生，讓萎縮的肺重新生長；這項技術去年已通過美國專利核準，但研發團隊決定將成果留在臺灣，並獲國內生技公司投資進入人體臨床試驗、國內藥廠生產細胞原料製劑。雙方26日簽訂技轉合約，替台灣生技注入強心針。

新冠疫情肆虐全球，各界都在研發疫苗，但事實上有更多醫療資源會耗在治療新冠後遺癥。長期研究「菜瓜布肺」幹細胞療法的解剖學及細胞生物學教授傅毓秀說，肺纖維化原因包括空汙、吸菸、老化、感染、遺傳等，肺部交換氣體的肺泡組織逐漸纖維化，這是不可逆的漸進性惡化過程且無藥可醫，病患平均存活時間是2到5年。

傅毓秀2年前已成功讓大白鼠罹患菜瓜布肺的左肺重新生長。她在實驗第21天將人類臍帶間質幹細胞移植到大白鼠左肺，移植的幹細胞不僅存活還分泌出生長激素，除了有抗發炎作用、明顯改善肺部細胞浸潤，還刺激大白鼠免疫細胞轉型、消化沉積已久的膠原蛋白、加速肺泡細胞再生，病鼠動脈血氧飽和度顯著回升到93％（正常是98％），原本急促的呼吸頻率也轉緩和。

「我要跟病患家屬說聲『對不起，讓你們久等了』！」2019年傅毓秀將新療法發表在國際期刊《Theranostics》，1年多以來接獲來自世界各地病患、家屬電話關心，詢問進度，讓研究團隊感到責任重大；但大部分業者都不願意太早投入技轉資源，幸好學校大力媒合，找到國內生技醫材知名大老林金源創立的富華生再生醫學科技公司投資技術，並與台寶生醫策略結盟，後續將在台灣由符合PIC／S GMP規範的藥廠製備細胞原物料試劑，然後在台灣臨床試驗。

傅毓秀說，研究團隊將人類臍帶間質幹細胞分離、萃取、培養、與治療肺纖維化的相關技術與專利，授權富華生再生醫學科技公司，將開發技術留在台灣，未來研究團隊將全力協助後續的細胞開發與人體試驗等工作，希望今年年底臨床實驗可以完成。

(旺報 )