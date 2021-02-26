月經來前我的胸部就開始發脹，隱隱作痛，會不會是乳癌的警訊呢？知名中醫診所中醫師賴睿昕表示，經前乳房脹痛是婦科病的一個早期且重要的信號，通常與內分泌系統或卵巢功能調節不穩有關，和乳癌沒有直接關係，建議先調適情緒，生理期改穿寬鬆無鋼圈的內衣，經前一周少吃辛辣刺激、高脂肪類的食物，盡量高纖飲食，多吃新鮮蔬菜和水果，能緩解經前期乳房脹痛。

●經前乳房脹痛 中醫肝、胃失調

針對經前乳房脹痛，賴睿昕醫師表示，發生的時間通常是排卵後或是月經來臨之前幾天至一週，平常柔軟的乳房變得像結塊一樣，觸碰或是穿胸罩會痛、睡覺翻身壓到也會痛醒，乳頭容易有痛或癢的感覺，但是月經一旦來臨後，這些症狀就會開始消失。

賴睿昕醫師指出，中醫認為「乳頭數肝，乳房屬胃」，是中醫經絡理論的說法。中醫所說的十二經絡，足厥陰肝經會經過乳頭，而足陽明胃經則會貫穿整個乳房，因此乳房的健康，與肝經和胃經有關，肝與內分泌有關，胃與身體的新陳代謝有關，主身體功能的運化，當肝氣鬱結，胃的氣血運化失調，乳腺就會開始腫脹不通暢，乳房就會有壓迫感，嚴重時產生硬塊進而導致疼痛。

●經前乳房脹痛與乳癌無關連 注意乳房腫塊要篩檢

有人謠傳經前乳房脹痛時容易得乳癌，賴睿昕醫師強調，經前乳房漲痛跟乳癌並沒有直接的關係，但是卻是代表你屬於對雌激素與黃體素敏感的體質，相對來說反而比較容易誘發子宮肌瘤的風險，此外經前胸部脹痛也容易誘發情緒低落、水腫等情況產生，中醫則重視乳房與與精神因素的聯繫。

賴睿昕醫師提到，在日常生活中的壓力，抑鬱，不開心有事容易誘發經前乳房脹痛的可能，通常以調肝養胃的治療為準，方劑中的小柴胡湯、當歸拈痛湯、烏藥順氣散就能有效的緩解疼痛，也可以避免每個月痛苦的循環，但是在中醫治療後，乳房明顯腫塊未隨月經消退，且家族高風險的族群有乳癌、卵巢癌病史，則建議去西醫乳房外科定期接受篩檢，絕對不可輕忽。

●預防經前乳脹 情緒調適擺第一

要預防經前乳脹，賴睿昕醫師說，情緒的調適絕對是擺在第一位，在自己月經將至前幾天，就不要把自己搞得太忙太累，適當地休息，保持樂觀情緒，切忌常常發怒或生悶氣，平時多運動，參加適當的社交活動。

賴睿昕醫師更建議，可習慣在生理期要來前改穿較為寬鬆無鋼圈的內衣，很多人乳房痛時會覺得不穿內衣，或穿無鋼圈內衣比較好，其實不一定。如果本身胸部比較豐滿的女性，反而是穿著支撐力足夠的內衣才能減少乳房過重帶來的不適。而大家運動時最後穿著適當的運動內衣，以減少乳房過度晃動，平時就選擇具有足夠支撐力的內衣，對改善週期性或非週期性的乳房痛都有幫助。

此外，臨床上有發現患者少喝咖啡有助於減少乳房脹痛的，醫師說，如果你常常乳房痛，可以考慮先避免攝取咖啡因，看看狀況是否改善，刺激性的飲料在月經來前要減少服用，並建議在月經前一周少吃辛辣刺激、節制富含高脂肪類的食物，盡量高纖飲食，多吃新鮮蔬菜和水果，能緩解經前期乳房脹痛。

●經前乳房脹痛緩解茶飲─舒胸理氣茶

材料：陳皮 6g，山楂 6g，香附 6g，有機玫瑰花3g，生甘草2g、枸杞 3g、紅棗 3-6 枚，水 1000c.c.

作法：

1. 陳皮、山楂、香附、有機玫瑰花、甘草稍微清洗過，用茶濾袋包好；枸杞、紅棗剪碎。

2. 把所有藥材加入沸水 1000c.c. 煮開，靜置10 分放涼即可飲用。

功效：陳皮消導疏通胃氣，山楂通經活血、有機玫瑰花與香附疏肝理氣，甘草紅棗調養脾胃，枸杞補脾益腎，有助於緩解經前乳房脹痛。

(中時新聞網)