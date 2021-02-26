「搶救大潭藻礁公投行動」連署狀況從原先未引起太大注意，到日衝萬人，近日傳出民進黨已被嚇壞，趕緊啟動滅火作業；而民進黨今昔態度不同也陸續被翻出，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇感嘆，藻礁事件延燒以來，讓人不禁困惑，過去那個跟環保團體站在一起的民進黨究竟去哪裡了？竟把所有反對者都打成政敵，並稱這些指控一定是有政治目的

《新新聞》今（26日）報導，本來民進黨並未看好藻礁公投有成案的機會，但沒想到在網路的發酵之下，近來連署暴衝日增萬人，嚇到府院黨，再加上國民黨的表態，讓民進黨面臨極大壓力，就怕藻礁公投成為政治攻防議題，目前全面啟動消毒作業，全力滅火。

據統計，連署包括學界力挺外，30間大學學生也發起「粉紅風暴」，邀請學生力挺藻礁公投， 然而，目前此一連署份數截至24日為止，距離公投二階連署所需要的35萬連署份數，仍有約22萬6300的差距。

回顧民進黨對於大潭藻礁的態度，2013年時，總統蔡英文發文稱藻礁有多珍貴，多需要台灣人負起責任守護得來不易的整個生態系。2014年，桃園市長鄭文燦在臉書上發布了文章「藻礁，見證了政商的粗暴」同時間，鄭文燦還在記者會上大聲呼喊多次「保育藻礁，永不妥協」去年6月，蔡英文更承諾經濟發展跟環境永續都會兼顧，還表示已經跟環團建立了順暢、固定對話的溝通管道，可以針對能源轉型、環境汙染議題交換意見。

陳思宇25日在臉書發文感嘆，現在蔡英文的貼文卻成為了民進黨支持者玩弄文字遊戲的道具，紛紛表示總統只承諾要守護部分區域的藻礁、這不算跳票，完全忽視蔡英文明擺著雙重標準的態度，而所謂順暢的溝通管道現在居然演變成環團需要製圖、寫文章、甚至辦公投的方式來扛住民進黨支持者排山倒海的攻擊和壓力，才能表達自己的訴求，蔡英文總統的溝通管道去哪了？民進黨對環保的堅持去哪了？

陳思宇諷刺，當年發文的鄭文燦應該是沒想到，現竟成為了粗暴政商中政的那個腳色，如今的行為也無法用妥協來概括，而是直接將珍貴的藻礁拱手讓人了。現在的民進黨，似乎已經不是當年鄭文燦和蔡英文呈現出來的那個民進黨了，

面對環團的訴求，陳思宇感嘆，她看到不該有黨派色彩的經濟部製作護航天然氣接收站的宣傳圖卡，被中研院的學者打臉是在避重就輕、只畫出部分藻礁。面對藻礁的公投，她居然看到行政院發言人站出來護航自己的黨派，似乎忘記了自己是行政院發言人不是民進黨發言人，環團也不是民進黨的政敵，只是想要民進黨兌現自己保衛藻礁的承諾。

(中時新聞網)