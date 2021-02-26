中國國務委員兼外交部長王毅25 日和印度外交部長蘇杰生通話，王毅說，邊界問題不是中印關係的全部，要堅持兩大新興經濟體攜手發展的大方向，並肩前行而不是相互牽制。

中國外交部官網今天發布，王毅和印度外長蘇杰生（S. Jaishankar）通話。印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，這是兩人自去年9月10日上海合作組織在莫斯科開會的場合後，第一次正式接觸。

王毅說，近期中印一線部隊在班公湖地區完成脫離接觸，現地局勢明顯緩解。雙方要珍惜當前來之不易的局面，推進邊界談判進程，不斷積累增進互信，實現邊境地區和平安寧。

但他也說，近期，印度對中國政策發生搖擺倒退，兩國務實合作受到影響干擾，這不符合雙方利益。

王毅表示，要妥處邊界問題，避免雙邊關係因此陷入負面迴圈。但邊界問題不是中印關係的全部，應置於雙邊關係適當位置。要堅持兩大新興經濟體攜手發展的大方向，並肩前行而不是相互牽制，雙方可以循序漸進，為進一步推進務實合作累積條件。

根據中國外交部官網，蘇杰生表示，日前兩軍在班公湖地區脫離接觸是雙方認真落實兩國外長「莫斯科共識」的重要成果，印方希望和中方加強對話協商，儘快實現其他地區全面脫離接觸，推動兩國邊境局勢持續降溫，維護邊境地區和平安寧。

此外，雙方同意建立溝通熱線，及時交換意見。

中印兩軍日前曾發表聯合聲明，表示雙方已完成從局部爭議邊界撤軍。聲明指出，中印兩軍20日舉行第10 輪軍長級會談，雙方對前期班公湖地區一線兵力實現脫離接觸給予積極評價。

(中央社)