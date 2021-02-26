日本因武漢肺炎疫情在10都府縣實施緊急事態宣言，原定至3月7日止，但部分地區要求提早解除宣言。日本政府今天大致上決定，除了首都圈1都3縣之外，6府縣可望28日解除宣言。

日本為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，目前對10都府縣發布緊急事態宣言，包括首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣），關西3府縣（大阪府、京都府、兵庫縣），以及愛知縣、岐阜縣、福岡縣，實施期間至3月7日止。

10都府縣當中，關西3府縣及愛知縣、福岡縣日前要求政府提前解除緊急事態宣言。日本政府正分析疫情、醫療體制等，研議是否解除緊急事態宣言。

日本政府今天大致上決定，10都府縣當中，除首都圈1都3縣外，其餘6府縣可望於2月28日解除緊急事態宣言。

首都圈1都3縣目前新增確診病例減少的速度下降，日本政府呼籲民眾持續儘量少外出、企業徹底實施遠距上班等，以期能在3月7日解除緊急事態宣言。

日本政府今天將徵詢防疫專家等組成的諮詢委員會，並在國會進行報告後召開防疫對策本部會議，再決定是否解除大阪府、京都府等6府縣的緊急事態宣言。

日本厚生勞動大臣田村憲久上午內閣會議後對媒體表示，各府縣要求政府解除緊急事態宣言，政府嚴肅看待此事。如果解除宣言，這些府縣就得負起責任做好萬全因應，避免疫情「復燃」。

(中央社)