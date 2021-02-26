今天是元宵節，大家忙著吃元宵，蔡英文總統透露今天大啖的是屏東縣長潘孟安送她的「龍膽石斑」口味，副總統賴清德今也在臉書透露，自己喜歡的是這花生一味。

賴清德指出，今天是元宵節，大家都喜歡吃什麼口味的「圓仔」呢？他說，吃完湯圓，就算過完新年了，要開始為新的一年而努力打拚。祝福大家在2021年的每一天，都圓滿平安、健康快樂。「我喜歡花生湯圓」。

他指出，元宵時大家都會聚在一起吃湯圓，象徵著一「元」復始、圓圓滿滿之意，民間也認為，過了元宵，才算過完新年。

他還叮嚀，佳節之時，大家不免出門走走踏青，賞花燈，但清德要在這邊再次提醒，不管是大人小孩，出門都要記得戴口罩，並保持室外1公尺、室內1.5公尺的安全距離喔。

元宵節不免俗就是要猜燈謎，賴清德也出了燈謎給大家猜一猜，謎面是－－「東嶽之上拉長弓」，「猜一位我很喜歡、也跟他見過面的職棒選手，您知道是誰嗎？」

賴清德尚未公布答案，但多數人都猜到，就是「張泰山」。

(中時 )