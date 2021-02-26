潮洋環保公園公廁由專責人員定期清理、補充廁紙、洗手乳等設施，更貼有「公廁QRCode」讓民眾掃描立即通報公廁情形。（盧金足攝）

台中市西屯區潮洋環保公園，卻有網友稱要去搭高鐵，途中腹痛緊急找到這座公園，直奔公廁解放，酸諷公廁宛如凶宅，沖水時水量超大，「沖完整間廁所都是香的」，台中市府直斥「亂編故事」，該公廁已封閉24年，無水無電，加油站與超商大多都提供廁所，不符常理，西屯區公所已報警處理，如確有故意毀損公物情事，將立即以毀損公物公訴罪將嫌犯移送警察單位並依法求償，絕不寬貸。

位在台中市市政北二路和朝貴路間的潮洋公園是七期的美麗公園，卻被網友在網路謠傳像「凶宅」，還以「探險式劇情」編撰裡面水超大，髒亂的七期神祕公園，影響台中市府在公廁美化的努力。

建設局嚴正澄清，潮洋環保公園公廁外觀以歐風打造，米色外牆搭配深咖啡色屋頂，宛如富歐洲意象的「小古堡」，更獲環保局評比「優等公廁」殊榮，園內洋紅風鈴木3月花期將至，歡迎前往感受幸福的粉紅歐風世界。

「潮洋環保公園」公廁設置於鄰近朝貴路側，除男廁、女廁之外，也提供無障礙廁所讓民眾使用，該公廁委託專責人員定期清理補充廁紙、洗手乳等設施，貼有「公廁QRCode」讓民眾掃描立即通報公廁情形，並經環保局評比為「優等公廁」，民眾可安心使用。

對外傳所謂「凶宅風」公廁，西屯區公所澄清，該處為潮洋里活動中心舊有廁所，早已於1994年封閉，未對外開放，因非作為公廁使用，內部根本「無水無電」，與民眾陳述事實不符，呼籲外界勿再轉傳不實訊息。

西屯區長陳寶雲強調，里活動中心為公有財產，西屯公所前往勘查，發現「已廢棄廁所」遭人強行破壞門鎖進入，故意損毀舉動已觸犯刑法第138條《毀損公物》，已報警處理，如確有故意毀損公物情事，經查將立即以毀損公物公訴罪將嫌犯移送警察單位並依法求償。

市府表示，為維護民眾使用公共設施的權利及安全，西屯公所現勘後加強封閉出入口、張貼公告禁止民眾進入，並請派出所加強巡邏，未來該處將改為儲藏室使用，呼籲民眾共同維護里活動中心整潔美觀，如發現不法可立即通知西屯公所或報警處理。

(中時 )