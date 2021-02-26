【藻礁公投】環團建議中油三接移至台北港設置 侯友宜：尊重專家學者 11:312021/02/26 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（26日）上午視察安坑輕軌車站、機廠施工進度。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油桃園觀塘第三液化天然氣接收站因涉及藻礁保育，環團建議遷移至台北港設置，對此，新北市長侯友宜今（26日）表示，完全尊重專家學者評估，大家齊心齊力。 侯友宜今（26日）上午視察安坑輕軌車站、機廠施工進度，他提及，面對國家能源轉型、經濟發展過程中，如何在保育與經濟發展中順利轉型。 關於台北港在不缺電原則底下，完全尊重專家學者評估，專家學者評估後，面對國家能源轉型做出決定，讓國家永續環境、經濟能源都能往前走，大家齊心齊力。 網歪樓新北治安差 侯：迅速破案 香港城大招台生 祭百萬獎學金 (中時 ) #專家學者 #台北港 #侯友宜 #評估 #藻礁保育 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔣根煌與林金結 捐600箱高麗菜 04:102021/02/26 地方新聞 二千坪廠房險遭排除重畫 地主自清萬噸垃圾 11:222021/02/26 生活 林錫耀盼侯攜手中央 侯友宜喊新北經費欠很多 13:372021/02/25 政治 神外醫廖致翔 致力拉近城鄉差距 04:102021/02/26 地方新聞 三接遷台北港 政院憂電力缺口 04:102021/02/26 焦點要聞 新聞透視》政治化環保運動 雙標黨原形畢露 04:102021/02/26 焦點要聞 大博會開攻 亞大480萬搶高材生 04:102021/02/26 焦點要聞 新北議會民進黨團交接 綠營劍指侯友宜 14:112021/02/25 政治 改善地方景觀 六年將砸60億 04:102021/02/26 財經要聞 藻礁公投連署告急 還差22萬份 04:102021/02/26 焦點要聞 公投是政府逼的 04:102021/02/26 時論廣場 政治熱門新聞 蔡英文「論文門」震撼彈？獨派分析英法院判決3重點 網暴動 - 政治 台海若開戰誰會介入？前國防部長爆可怕真相 - 政治 與宅神同框 羅智強爆周玉蔻邀上節目他怒回16字 - 政治 王金平夢碎？扁親信曝3致命原因：別想當海基會董事長 - 政治 蘇震清宣布退出民進黨 「直到我清白再回來」聲明全文曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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