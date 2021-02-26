中油桃園觀塘第三液化天然氣接收站因涉及藻礁保育，環團建議遷移至台北港設置，對此，新北市長侯友宜今（26日）表示，完全尊重專家學者評估，大家齊心齊力。

侯友宜今（26日）上午視察安坑輕軌車站、機廠施工進度，他提及，面對國家能源轉型、經濟發展過程中，如何在保育與經濟發展中順利轉型。

關於台北港在不缺電原則底下，完全尊重專家學者評估，專家學者評估後，面對國家能源轉型做出決定，讓國家永續環境、經濟能源都能往前走，大家齊心齊力。

(中時 )