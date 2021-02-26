一名7歲女童不時會做出扭曲的表情，頭還會倒一邊快速旋轉，甚至用喉嚨發出狗叫聲，女童媽媽破口大罵「整天鬼假鬼怪，給我學狗叫，去吃屎！」復健科醫師李薇表示，女童罹患妥瑞氏症，愈是給她壓力、愈是想要阻止，症狀就會變得嚴重。

李薇24日於個人臉書粉專寫下，一個周二晚上門診快要結束時，一名年約40歲的媽媽，一隻手拉著坐在地上的7歲女童，另一隻手則不斷拍打她的屁股大罵「叫妳不要鬧事，妳又給我搞這齣？整天假鬼假怪，給我學什麼狗叫，去吃屎！」

李薇形容，媽媽像是要置女童於死地一般，手勁一次比一次更重，女童撕心裂肺地哭到喉嚨都以沙啞，甚至是無聲地啜泣，連掙扎都不再，她立刻制止，並將兩人帶到診間。

女童媽媽在診間仍不斷歇斯底里大吼，「妳看看，我小孩是不是有病？學校老師一直說她有病，我看那個老師才有病，我女兒整天弄那個表情，真的丟臉死了！她是故意的嗎？」

李薇看著女童，發現她表情扭曲，時不時頭還會倒一邊快速旋轉，便詢問她怎麼一回事，女童媽媽見女童不發一語，竟出手搧打巴掌，女童珍珠大的眼淚一顆顆的滑落，隨即發出狗叫聲，頭倒一邊扭動的動作更加頻繁。

經深入詢問才知道，女童父母從小就離婚，一開始跟著爸爸一起生活，5歲時就因常常嘴角抽抖、搖頭晃腦及肩膀；7歲時媽媽便將她接回一起住，但媽媽有酗酒習慣，女童長期生長在情緒暴力的環境，症狀日漸嚴重，媽媽認為是前夫帶壞，在女童出現相關症狀時，便出手痛打，常常不給飯吃。

李薇檢查後向媽媽表示，女童罹患妥瑞氏症，越是給她壓力、越是想要制止，症狀就會愈來愈嚴重，做鬼臉、聳肩、扭頭、狗叫及清喉嚨聲音，都是妥瑞氏症的病症，保持開心、適當運動及睡眠非常重要，若已嚴重影響到日常生活，就需要靠藥物治療。

最後，李薇向天下父母喊話，看到孩子不聽話時，先不要急著糾正打罵，建議先停下來觀察是否有問題，有時候父母的親情裡，常帶著過度的期待，因此會輕忽隱藏的疾病，甚至加重問題本身，唯有接納及了解，才是重要的陪伴。

(中時新聞網)