據美國有線電視新聞網與路透社報導，曾經在2012年奧運擔任女子體操代表隊教練蓋德爾特（John Geddert）於25日遭法院因涉嫌人口販運與性侵等重罪起訴後，已於同日下午自殺，檢方表示已發現他的屍體。

報導指出，63歲的德爾特因涉嫌人口販運、1項一級性侵害、1項2級性侵害、犯罪集團、對警方說謊等罪名而被起訴。密西根州檢察長納塞爾（Dana Nessel）表示，原本他預定在25日下午親自起訴德爾特，但他的辦公室獲知蓋德爾特自戕，其遺體已在下午稍晚被發現，「這對任何相關者來說，都是一個悲劇故事的不幸結局」。

德爾特曾是知名的訓練精英運動員「雙星體操俱樂部」（Twistars Gymnastics Club）的負責人，而身陷性侵醜聞的前美國奧運體操代表隊隊醫納沙（Larry Nassar）也曾在該俱樂部中服務。

納塞爾表示，德爾特被控施暴、欺騙並強迫年輕女子體操選手到他的俱樂部訓練，不僅藉謀取個人財務利益，甚至讓他們過度訓練，即使受傷也一再被迫上場練習；加上極度情緒虐待，甚至包括了性侵等身體虐待，讓受害者們罹患神經性暴食症與精神性厭食症，甚至出現自殺傾向與自我傷害。CNN獲取的起訴書影印本中指出，德爾特的暴行可追溯至2008年至2016年期間。

納塞爾辦公室也透過新聞稿指出，德爾特涉嫌對多名年輕女性語言暴力、肢體暴力以及性虐待，以及14起人口販賣並強迫勞動致傷，讓他的訓練中心變成了犯罪企業。美國體操聯盟（USA Gymnastics）已於2018年1月暫停蓋德爾特的職務。

報導指出，當檢方調查隊醫納沙，發現納塞爾對警方說謊。不過檢方表示，納塞爾是因其個人行為而遭起訴，並非因納沙。納沙因騷擾年輕女子體操運動員，在密西根州被判處兩起有期徒刑，分別是40至125年及40至175年；此外，他也因兒童色情被定罪，須服刑60年。

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