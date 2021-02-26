企業軟體公司Salesforce上季獲利超出市場預期，但由於將收購群組通訊程式Slack的影響納入考量，其全年獲利預測意外疲弱，受此打擊，Salesforce周四盤後股價下挫近5%，報219.85美元。

受科技股股災波及，在稍早前的一般交易時段Salesforce下挫3.9%，收在231.08美元。

Salesforce周四公布，2021財年第四季（1月31日）營收年增20%，為58.2億美元，優於市場預估的56.8億美元。調整後每股盈餘為1.04美元，超出市場預期的每股盈餘75美分。

Salesforce預估本季經調整後每股盈餘介於88～89美分，營收介於58.75億～58.85億美元，優於市場預估的每股盈餘76美分及營收57.2億美元。

此外，該公司公布的2022財年全年營收預測超乎預期，但獲利預測卻意外疲軟。

在納入收購Slack的影響後，該公司預期全年調整後每股盈餘介於3.39～3.41美元，營收介於256.5億～257.5億美元，這包括來自Slack的營收6億美元。

分析師預估Salesforce全年營收為254.2億美元，調整後每股盈餘為3.49美元。

Salesforce財務長Amy Weaver在法說會上表示：「我們預期最近的併購交易，對2022財年non-GAAP稀釋後之每股盈餘造成的負面影響為63美分。」

另一方面，Slack周四宣布上年度（截至1月31日）營收初估為9.026億美元，年增43%。

(時報資訊)