鈺太(6679)法說報喜，去年營運表現登頂，展望2021年，不僅占比鈺太營收約7成的NB，出貨量具有雙位數成長的空間，加上NB品牌開始採用高SNR的D-MIC，有利於鈺太毛利率上揚，法人即看好，鈺太今年每股獲利有機會挑戰一個股本，營運可望再拚新高，今股價逆勢勁揚，大漲4%，股價最高達293元。

鈺太受惠於筆電應用的強勁備貨需求，帶動鈺太去年營運創高，鈺太2020年全年營收18.98億元、年增加36.05%，稅後純益為3.09億元，年增加89.93%，累計全年每股獲利為7.57元，鈺太2020年毛利率為34.33%、年增加4個百分點，營益率為20.62%，年增加6.35個百分點。

去年因為新冠疫情導致全球NB需求大增，鈺太2020年成長動能主要來自於高單價與高毛利率的D-MIC(數位麥克風)出貨放量，鈺太不僅在筆電市場的市占率提升，在大陸TV品牌陸續將語音助理功能導入下，也同步帶來的出貨上揚。

展望2021年，由於疫情帶動的居家辦公、遠距教學趨勢延續，全球2021年全NB出貨量具有雙位數成長的空間，鈺太在NB市場的市占率仍存在上升空間，加上新應用TWS(無線藍芽耳機)與TV貢獻放大，將挹注鈺太動能，法人指出，鈺太去年底NB品牌開始採用高SNR的D-MIC，有利於鈺太毛利率上揚，故上修2021年鈺太獲利預估，每股獲利有機會挑戰一個股本，營運將再度創高。

就產業趨勢來看，隨著語音助理功能滲透至各應用場景，未來各種穿戴式裝置皆可望成為語音控制的設備，預期將成為MEMS(微電機)麥克風主要的市場擴張來源，且鈺太打算進入車用市場，提供汽車製造商麥克風來達成語音控制或通話的功能，有機會扮演未來新一股營運動能。

(時報資訊)