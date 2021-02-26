女神卡卡的兩隻法國牛頭犬遭人持槍擄走

由於女神卡卡曾在美國總統拜登的就職典禮上獻唱，聯邦調查局（FBI）和洛杉磯警方正在調查，她心愛的2隻法國牛頭犬被擄，是否和政治動機有關。

據《太陽報》（THE SUN）25日報導，一名消息人士透露，由於女神卡卡除了是知名人物外，更在拜登的就職典禮中獻唱，這使案情提升到另一個層次。在30歲的遛狗人費雪（Ryan Fischer）約周三晚上10點前在被射傷，卡卡的2隻愛犬被擄走，另一隻法國牛頭犬逃離後，這位美國樂壇天后便便懸賞50萬美元（近1,400萬台幣），希望能找回狗寶貝，而法國牛頭犬的身價約在2,000—10,000美元（近5.6萬—28萬台幣）之間。

費雪據稱是在加州西好萊塢市（West Hollywood）的家外被射傷，而報警的鄰居巴克（Buck Angel）說，這應該不是偶發事件，因為攻擊的地方已經5年沒人住，但要知道遛狗人的例行路線並不難。他強調，歹徒一定是事先選好了地方發動攻擊，想要拿狗來勒索女神卡卡。

女神卡卡的兩隻法國牛頭犬遭人持槍擄走

此外，巴克說，事發當時，他看到有一輛白色轎車停在棄置的空屋前，接著有好幾名男性大叫，而他打開門後，就聽到槍聲，於是立刻折返屋內，打911報了警。後來他聽到第二聲槍響，接著聽到汽車疾馳而去的聲音，起先他還以為費雪死了。結果他看到另外一個鄰居壓住費雪胸口，設法為這位遛狗人止血。

(中時新聞網)