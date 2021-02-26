生技中心26日宣布，將再度扮演生醫產業領頭羊的角色，整合新創的成功方程式與關鍵元素，架構台灣生醫產業Venture Studio平台，協助台灣生醫新創團隊發展為獨角獸企業。

執行長吳忠勳指出，生技中心最核心的價值在於擁有深厚的生技新藥研發量能，近10年來已經成功推出20項新藥技轉業界；其中有11項已申請IND或進入臨床試驗；3項進入臨床二期階段，更有1項新藥已進入上市查登許可階段，另亦促成5家衍生公司在台灣生醫產業鏈中扮演關鍵角色。

掌握全球朝向次世代抗體藥物、細胞治療及核酸藥物的技術突破成為新的藥物形態趨勢，生技中心憑藉過去在單株抗體的研發基底，開發一套專有IP的Trimannosyl ADC平台，促成與國內學研單位及與新加坡的跨國合作，分別開發出不同標靶之次世代抗體新藥。

另外，生技中心也積極拓展國際合作並開始展現成績，除了與日本大廠簽下小分子新藥客製化服務的委託合約外，美國Amgen也在審慎評估後，將其次世代抗體藥物的製備交由生技中心執行，將生技中心視為亞洲製造的策略合作夥伴。

看準全球在2025年將達到344億美元的細胞治療市場，生技中心鎖定CAR-T及iPSC兩大細胞治療領域，透過與三總、北榮、高醫及慈濟各大醫院的合作，加速細胞治療技術的開發與驗證，並同時導入AI與大數據，透過數據收集演算應用於治療標的、生物標記的開發，透過跨單位及跨域合作，為國內發展生醫新興技術。而今核酸藥物已經由 COVID-19 疫苗開發驗證其可行性與潛力，生技中心早先已選定專一標靶展開核酸藥物開發，並投入建置核酸藥物之製程與劑型研究，以在新興藥品市場取得先機。

生技中心表示，近年已繳出商業服務超過1,266件，促成授權及合作共65案，1-1 partnering繳出657場驚人數字，累計生技產業投資金額高達1,600億，顯示其扶植產業能力與專業已深獲肯定。

吳忠勳表示，生技中心在研發與產發兩大基盤多年的投入已開始展現成效，透過新創與創業的推動來刺激產業與經濟發展對台灣應是可行的模式，今年生技中心更將架構生醫的創新Venture Studio平台，將新創公司成功要素包含場域、人才、技術及資金的缺口補足，加強新創公司成功機率。為此生技中心要積極媒合資金鏈，同時成立DCB生技產業學院以培養生技產業領導型人才，導入生技中心及國家生技研究園區之技術加值，將以往「單點式」的育成服務，提升為全新的「Venture Studio平台式」的新創整合服務。

(工商 )