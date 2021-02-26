台中市西區中興街日前發生女性被不明機車騎士噴吐檳榔汁事件。市議員黃守達26日指出，被害人將事發經過上傳臉書社團爆料，沒想到受害者不只一人，16日一名E小姐也在向上北路美村路口遇到，24日市警察局透過受害人證詞與監視器畫面比對，順利追尋到嫌犯，強調現在許多街道、商家皆裝有監視器，千萬不要存僥倖心態。
黃守達表示，經警方掌握共有三人受害，因嫌犯犯案後便加速逃逸無從追蹤，受害者才找他協助，後續經其中一名受害者指認機車特色，以及警方調閱監視器，才得以快速掌握嫌犯身分，請其到案說明。
受害者之一的E小姐說，被檳榔汁噴到當下，因事發突然沒有反應過來，加上覺得很噁心只想快點處理掉也忘記要拍照，嫌疑人特徵更是不清楚，各種看似不利於偵辦案件的情況下，卻還是在短短幾天內破案，感謝黃守達團隊及警方的幫忙。
黃守達指出，嫌犯此舉可能觸犯《社會秩序維護法》第91條第1款與《刑法》第354條的「毀損罪」；即便未汙損財物，依《廢棄物清理法》第27條，隨地吐檳榔汁的行為也可依法開罰。
黃守達呼籲，不論動機為何，任意汙損他人身體、衣物等行為非常不可取，許多街道、商家皆裝有監視器，千萬不要存僥倖心態。也感謝公益派出所接獲報案後積極辦理，才能迅速破案，遏止犯行，還被害人一個公道。
(中時 )
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