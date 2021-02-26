(更新指數)

元宵股災！受費城半導體指數重挫5.8%影響，半導體雙雄台積電、聯發科分別跳水逾4%、5%，台股跌破萬六大關，最終收盤大殺498.38點或3.03%，報15953.8點，成交量4321.12億台幣，是牛年迄今最慘交易日。台積電收跌29元或4.57%，報606元；聯發科收跌48元或5.08%，報896元。

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美國公債殖利率再飆高，引發華爾街市場不安，費城半導體指數狂洩5.8％，台股26日開盤後半導體雙雄台積電（2330）及聯發科（2454）均大跳水，均大跌超過3％，高本益比的高價股全面重挫，加權指數摜破萬六大關，最低及15,974點大跌478點，惟隨後雙雄跌幅收斂，指數也暫時力守萬六。

全球公債殖利率25日齊步攀升，美國10年期公債殖利率一度飆升至1.558％，創下2020年初來新高，遠較市場預期高，目前略回降至1.466％附近。美債殖利率飆高，引發美國四大指數收盤重挫，代表科技股的那斯達克也大跌3.52％。

台股以科技股為重心，今日受美股大跌衝擊大，半導體指數一早大跌至411點、跌幅達3.76％，使得電子股也大跌3.27％，非電族群今日表現相對抗跌，航運股擺脫早盤下跌走勢，10點多過後開始翻紅，成為盤面最亮眼的族群。

(工商 )