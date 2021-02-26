慘！陸3／1起禁台灣鳳梨 影響逾9成出口量 農委會急開記者會 11:432021/02/26 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據農委會統計，我國去年生鮮鳳梨出口量達4萬5621公噸，主要出口地為大陸，達4萬1661公噸、占比逾9成。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】農委會召開「大陸暫停台灣鳳梨輸入」記者會｜2021.02.26 訂閱影音： 中時新聞網 據農委會統計，我國去年生鮮鳳梨出口量達4萬5621公噸，主要出口地為大陸，達4萬1661公噸、占比逾9成，但近日大陸以海關多次在鳳梨中截獲「檢疫性有害生物」為由，從3月1日起暫停台灣地區鳳梨輸入大陸，恐影響許多農民。 據農委會統計指出，2019年鳳梨種植面積達11675公頃，其中面積以屏東縣最多達3509公頃、台南市1761公頃。 農委會預計在今天下午由農委會主委陳吉仲召開「針對中國3月1日起暫停我國鳳梨輸入相關因應措施」記者會說明。 鳳梨正逢生產旺季 大陸突下禁令 陳吉仲激動回應：無法接受 (中時 ) #鳳梨 #中國大陸 #輸入 #暫停 #出口量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特斯拉加州Model 3產線 停工兩周 04:102021/02/26 全球財經 1分鐘讀財經》海運美西線長約大漲 業界估今年獲利翻倍 08:122021/02/26 財經 機組員檢疫放寬 旅遊泡泡快了 04:102021/02/26 財經要聞 散戶大軍回來 GameStop股價狂飆 爆發二次熔斷 08:582021/02/26 財經 日女足首次全職業 9月開踢 04:102021/02/26 運動天地 運價飆3成 激勵航空雙雄爆量漲停 04:102021/02/26 財經焦點 港中大學生會被指散播港獨 校方宣布切割 10:372021/02/26 兩岸 桃醫重啟營運 門診量恢復3／4 04:102021/02/26 焦點要聞 中澳貿易戰澳洲又添受害者 數百萬澳元產業陷危機 12:042021/02/26 財經 三接遷台北港 政院憂電力缺口 04:102021/02/26 焦點要聞 高球》重返LPGA賽場 程思嘉74桿台將最佳、曾雅妮暫墊底 12:002021/02/26 體育 《造紙股》營運擁轉機 華紙勇猛 12:502021/02/26 財經 3月起圖書免稅 5％歸誰還要喬 04:102021/02/26 焦點要聞 生活熱門新聞 鳳梨正逢生產旺季 大陸突下禁令 陳吉仲激動回應：無法接受 - 生活 台中妹屎在滾直奔七期公廁嚇暈 照片曝光網驚：根本凶宅 - 生活 慘！陸3／1起禁台灣鳳梨 影響逾9成出口量 農委會急開記者會 - 生活 全聯員工爆麵包賣不完自己吞？業者回應了 - 生活 南一中生為這系讀私校也願意 網：薪水恐贏電機系 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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