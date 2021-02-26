【LIVE直播】農委會召開「大陸暫停台灣鳳梨輸入」記者會｜2021.02.26

據農委會統計，我國去年生鮮鳳梨出口量達4萬5621公噸，主要出口地為大陸，達4萬1661公噸、占比逾9成，但近日大陸以海關多次在鳳梨中截獲「檢疫性有害生物」為由，從3月1日起暫停台灣地區鳳梨輸入大陸，恐影響許多農民。

據農委會統計指出，2019年鳳梨種植面積達11675公頃，其中面積以屏東縣最多達3509公頃、台南市1761公頃。

農委會預計在今天下午由農委會主委陳吉仲召開「針對中國3月1日起暫停我國鳳梨輸入相關因應措施」記者會說明。

(中時 )