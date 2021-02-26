德國晶片製造商英飛凌周四指出，將擴展產能，協助解決全球車用晶片的短缺，有能力長期滿足客戶的需求；公司並預計在下半財年(截至九月底的財年)，供給吃緊的情形將緩解。

車用晶片供應商英飛凌行銷長Gassel在周四年度股東大會表示，(晶圓)代工製造商的營運情形不妙，擴展英飛凌自身的產能則需要時間；意指英飛凌自家的晶圓製造工廠產能擴充不易。Gassel補充表示，希望在本財年的下半能看見某種程度的緩解；英飛凌已經提前了奧地利Villach市新工廠的開啟計畫。

英飛凌執行長普洛斯(Reinhard Ploss)指出，奧地利Villach的新工廠，預計夏季末開始投產，每年將有能力生產足夠的電源半導體(車用電源管理晶片)，足夠為2500萬輛電動車配備驅動裝置。

分析師表示，車用產品例如微控制器的供應吃緊，將持續到今年中旬；晶片製造商此前對於突然回復的需求未能及時調適。

英飛凌對Villach市的晶圓廠投入16億歐元(約合19.5億美元)，與該公司在德國德勒斯登市(Dresden)既有的晶圓廠，共同增加了生產的彈性。執行長Ploss表示，這將讓我們如同一家工廠般，在兩個地方控制生產。

英飛凌同時證實了本財年(截至9月底)的全年108億歐元營收的財測以及獲利率17.5%的目標。

英飛凌也任命了Constanze Hufenbecher，為新成立的數位轉型長，協助該公司以100億美元收購Cypress半導體之後，進行相關的合併整合工作。

(時報資訊)