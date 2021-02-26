因全球公債殖利率有大升現象，也讓投資人琵琶別抱紛紛拋售手中持股。因此，日本股市26日早盤暴跌，若午盤後沒有轉折的話，日經可能會創下2020年7月底以來，最大單日跌幅收盤價。日經225指數早盤收29,446.17點，大跌722.1點，跌幅2.39%。東證股價指數早盤暫收1,889.18點，下37.05點，跌幅1.92%。

日經指數早盤表現，不僅創近三周來最差水準。同時，26日早盤收黑2.39%也比7月31日收盤下跌2.82％，來得更為糟糕，而日股也正在29,200點附近尋找支撐點。

東證股價指數早盤也挫1.92％，除礦產類股外，東京證交所中，所有33個分類產業悉數下跌。其中，電子產品機器製造商，製藥業者與房地產相關族群下跌更是超過2％。

一直擔當日股領漲角色的半導體類股，在美國晶片業者股價大跌5.8％之後，26日早盤也遭市場棄養。

其中，勝高(Sumco)跌4.8％，而雷泰光電(Lasertec)跌5.8％。至於，愛德萬測試(Advantest)跌5.1％，SCREEN控股(Screen Holdings)也跌4.6％。

市場擔心通膨環境將要到來，以及全球債券殖利率飆升，投資人對風險性較高金融商品失去投資意願。Nishimura證券表示，簡單一句話，就是日股之前漲太多了。

同時，公債殖利率上升也影響到可替代較低殖利率公債的金融商品。東京證交所的不動產投資信託（REIT）指數，就應聲下跌3％。

但是，更高公債殖利率卻對金融業有利，第一生命人壽控股（Dai-ichi Life Holdings）漲1.3％。

現在，市場正在看，本月迄今受制於買入指數股票型基金(ETF)的日本央行，會不會在收盤前進場。

(時報資訊)