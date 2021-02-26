新冠肺炎疫情仍未趨緩，外界關注我國疫苗取得情形，對於即將到手的20萬劑AZ疫苗，因在歐洲替醫護人員接種時，不良事件頻傳，因此台灣不少醫護人員有意拒打。國民黨立委鄭麗文今質詢行政院長蘇貞昌時表示，院長要不要帶頭施打AZ疫苗，讓全民有信心。蘇貞昌則說，疫苗進來要優先給醫護人員，如果搶著打會被罵。

立法院新會期開議，蘇貞昌今率行政團隊赴立法院進行新冠肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金專案報告。鄭麗文質詢時指出，AZ疫苗不確定性，讓不少醫護人員感到卻步，蘇院長要不要帶頭施打，增加醫護人員信心。

蘇貞昌說，疫苗施打有一定的順序，符合原定原則一定是要保護第一線人員；鄭麗文追問，要不要打一句話。蘇貞昌回，身為行政院長要讓大家知道，如果疫苗進來要優先給第一線醫護人員。

蘇貞昌強調，AZ疫苗僅20萬劑，可能連醫護人員都不夠施打，如果他搶著打會被罵，遵守疫苗施打順序，而不是不願意帶頭施打，委員不用這樣解釋，我們的出發點是為了保護第一線醫護人員。

(中時 )