土耳其伊斯坦堡24日一棟公寓發生火警，媽媽眼見火勢逼近，為了讓孩子脫離火場，情急之下作出痛苦抉擇，將4名孩子從3樓住處拋下，自己卻獨留屋內， 所幸馬路上民眾高舉毯子，成功接下4個孩子，平安無恙，媽媽最後被救出火災現場，影片曝光後，媽媽的舉動引發熱議。

媽媽為了讓孩子脫困，從3樓往下拋。（圖／翻攝自推特／DAILY SABAH）

據英國「衛報」與「福斯新聞」報導，土耳其這名母親的3樓家中，24日突然發生火警，濃煙與火勢瞬間吞噬整個房間，快速困住屋內1名母親與4個幼兒，嚇得鄰居都逃到一樓馬路上，然而無情大火卻不斷延燒，窗戶更是冒出源源不絕的濃煙。

影片畫面可見，由於當時火災情況危急，媽媽為了讓4個孩子脫身，便將小孩帶到窗戶旁，做出欲往下拋的舉動，圍觀民眾見狀，有人發出尖叫聲，還有人大喊：「不要把孩子往下拋啊！」。

此時，路面上有見義勇為民眾，找出毯子並攤開，母親見狀隨即將4個孩子從窗戶拋下，所幸最後4個孩子都被民眾用毯子順利接住，順利平安脫困，身體也無大礙。可喜的是，獨留在火場的母親，最後也成功獲救，平安逃離現場。

據了解，當時是發生一棟5層樓公寓發生火警，這家人住在3樓，消防單位調查後表示，這次火災是電線走火引起，母親送醫後已無大礙。

相關影片流出引起網友熱議「好險最後大家活下來了」、「這是媽媽和鄰居間的偉大合作」、「消防人員在哪裡？」。

(中時新聞網)