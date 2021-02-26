金鐘導演蕭力修執導的犯罪懸疑鉅作《複身犯》，呈現中央公園、高美溼地等多處台中知名景點，片中的飛車追逐戲，由台中市政府新聞局及台中市影視發展基金會全力協助拍攝。蕭力修感謝市府支持拍攝，新聞局也感謝劇組到台中取景，藉由影視行銷台中之美。
《複身犯》日前舉辦多場口碑場，吸引許多影迷搶先觀賞，昨日至台中新光影城舉辦首映會，導演蕭力修、監製林秉聿及演員李銘忠驚喜現身，與觀眾分享在台中拍攝的甘苦談，市府新聞局主任祕書陳瑜也到場支持。
新聞局指出，《複身犯》題材創新，警方為追查失蹤兒童的下落，利用意識上傳技術借屍還魂，讓車上罹難的乘客死而復生，男主角楊祐寧、女主角張榕容大飆演技，在複雜的意識空間中找出真正凶手，科幻驚悚的劇情加上實力派演員，口碑場即佳評如潮。
陳瑜感謝劇組到台中取景，新聞局及台中市影視發展基金會將持續推動拍片取景補助、住宿補助、影視場地補助等鼓勵措施，吸引國內外更多劇組到台中拍攝，藉此行銷城市觀光。
蕭力修歡迎大家進戲院感受大銀幕《複身犯》的震撼，電影裡呈現許多台中場景，包括中央公園、高美溼地等，感謝新聞局對劇組的大力支持。
演員李銘忠分享拍攝過程，劇組特別選在台中中央公園拍攝精彩的飛車追逐戲，現場出動5台主要攝影機同時拍攝，成功營造出驚悚刺激感，影迷絕不容錯過。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。