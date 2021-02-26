電影《複身犯》片中呈現中央公園、高美溼地等多處台中知名景點。（盧金足攝）

金鐘導演蕭力修執導的犯罪懸疑鉅作《複身犯》，呈現中央公園、高美溼地等多處台中知名景點，片中的飛車追逐戲，由台中市政府新聞局及台中市影視發展基金會全力協助拍攝。蕭力修感謝市府支持拍攝，新聞局也感謝劇組到台中取景，藉由影視行銷台中之美。

《複身犯》日前舉辦多場口碑場，吸引許多影迷搶先觀賞，昨日至台中新光影城舉辦首映會，導演蕭力修、監製林秉聿及演員李銘忠驚喜現身，與觀眾分享在台中拍攝的甘苦談，市府新聞局主任祕書陳瑜也到場支持。

新聞局指出，《複身犯》題材創新，警方為追查失蹤兒童的下落，利用意識上傳技術借屍還魂，讓車上罹難的乘客死而復生，男主角楊祐寧、女主角張榕容大飆演技，在複雜的意識空間中找出真正凶手，科幻驚悚的劇情加上實力派演員，口碑場即佳評如潮。

陳瑜感謝劇組到台中取景，新聞局及台中市影視發展基金會將持續推動拍片取景補助、住宿補助、影視場地補助等鼓勵措施，吸引國內外更多劇組到台中拍攝，藉此行銷城市觀光。

蕭力修歡迎大家進戲院感受大銀幕《複身犯》的震撼，電影裡呈現許多台中場景，包括中央公園、高美溼地等，感謝新聞局對劇組的大力支持。

演員李銘忠分享拍攝過程，劇組特別選在台中中央公園拍攝精彩的飛車追逐戲，現場出動5台主要攝影機同時拍攝，成功營造出驚悚刺激感，影迷絕不容錯過。

(中時 )