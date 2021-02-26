桃園市榮華街某社區大樓25日晚間10時許，有住戶不堪隔壁太吵，向警方報案，警察到場上樓查看，發現裡頭正在開毒趴。卻有1人因不明原因墜樓送醫不治，其他11人疑似「太嗨」，完全不知道發生什麼事情。警方還在釐清死者身分、事發原因。

據了解，25日晚間10時許，有住戶因隔壁太吵報警，警方上樓盤查。同時1樓有民眾聽到砰聲巨響，目擊民眾說，當時她正準備下班，往外看到一堆樹葉飄下，正覺得奇怪，探頭一看，竟看到1人躺在人行道上。她慌亂不知如何是好時，有熱心民眾經過，提醒她打119，一直到消防人員將人載走，她才敢下班。

因其他人事發時「太嗨」，根本不知道狀況，死者身分還在釐清中。

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(中時 )